Referendum giustizia, dal cellulare alla matita copiativa: gli errori da evitare in cabina elettorale

Una breve guida per farsi trovare pronti alla consultazione del 22 e 23 marzo (senza il rischio di farsi invalidare la scheda)

Al momento del voto, bastano pochi attimi di distrazione per commettere un errore che può invalidare la scheda o creare problemi al seggio. Con il referendum sulla riforma della giustizia che si avvicina – i seggi saranno aperti domenica 22 e lunedì 23 marzo – ecco alcune risposte alle domande più comuni sugli errori da evitare in cabina elettorale.

Posso chiedere una nuova scheda se sbaglio?

Se si commette un errore mentre si vota, ad esempio segnando la casella sbagliata o tracciando un segno involontario, è possibile chiedere una nuova scheda al presidente di seggio. Ovviamente, occorrerà restituire quella già compilata, che verrà annullata.

Posso fare una foto alla scheda?

È vietato fotografare o filmare la scheda elettorale. Scattare una foto può comportare sanzioni anche penali. Il divieto serve a garantire la segretezza del voto ed evitare pressioni o compravendite di voti.

Che differenza c’è tra scheda bianca e scheda nulla?

Con «scheda bianca» ci si riferisce a una scheda in cui l’elettore non ha espresso alcuna preferenza. Una scheda viene invece dichiarata «nulla» quando il voto non è valido. Per esempio: se si fanno segni su entrambe le opzioni (Sì e No), se si scrivono parole o si fanno segni non consentiti, se si rende riconoscibile la scheda.

Posso portare il cane al seggio?

In linea generale, non esiste un divieto. Il presidente di seggio ha la facoltà di limitarne l’accesso se ritiene che la presenza di un animale possa disturbare le operazioni di voto, creare pericoli o causare reazioni allergiche. Fanno eccezione i cani guida per persone non vedenti o altri animali di assistenza, che sono sempre ammessi.

Posso entrare in cabina con un’altra persona?

Come per gli animali domestici, in linea generale no. Chi ha una disabilità che impedisce di votare autonomamente può farsi accompagnare da una persona di fiducia, ma deve essere autorizzato dal presidente di seggio e, in alcuni casi, occorre un’apposita certificazione. Negli altri casi, l’ingresso in cabina è strettamente individuale.

Posso votare con la mia penna?

No, bisogna usare esclusivamente la matita copiativa fornita dal seggio. L’uso di una biro o una matita personale può rendere la scheda nulla.

Cosa devo portare al seggio?

Due cose fondamentali: un documento di identità valido e la tessera elettorale. Se si perde la tessera o si esauriscono gli spazi, è possibile richiederne una nuova al proprio Comune anche nei giorni del voto. La maggior parte dei Comuni amplia le fasce orarie di apertura degli uffici elettorali nei giorni che precedono il voto.

Dove devo fare il segno?

Nel referendum bisogna tracciare un segno, di solito una croce, solo su una delle due opzioni: Sì o No.

Segni ambigui o fuori dagli spazi possono rendere la scheda nulla.

Posso scrivere sulla scheda?

No, sulla scheda non si devono aggiungere scritte, firme o simboli. Qualsiasi elemento che renda riconoscibile la scheda la rende automaticamente nulla.

Posso rifiutare la scheda?

Sì, è possibile rifiutare la scheda prima di entrare in cabina, ma in quel caso si viene registrati come votanti e il rifiuto viene verbalizzato. Questa azione, dunque, contribuisce comunque ad aumentare il numero di persone votanti.

Posso usare il telefono al seggio?

No, è vietato entrare in cabina elettorale con il cellulare o altri dispositivi in grado di fotografare o registrare immagini. I dispositivi devono essere consegnati ai membri del seggio prima di votare.

La guida al Referendum: