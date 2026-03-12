Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
Referendum giustizia, Meloni: Nessuno ha in mente di liberarsi della magistratura – Il video

12 Marzo 2026 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Milano, 12 marzo 2026 “Non facciamo questa riforma perché ce l’abbiamo contro qualcuno. E voglio essere chiara: nessuno ha in mente di liberarsi della magistratura perché la riforma è per sistemare quello che non funziona anche per i magistrati e soprattutto per i cittadini”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco del Teatro Parenti, a Milano, a un evento sul Referendum della giustizia organizzato da Fratelli d’Italia. FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

