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Referendum giustizia, come risolvere i problemi legati alla tessera elettorale

17 Marzo 2026 - 17:37 Roberta Brodini
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Tessera smarrita, spazio per i timbri finito: ecco come comportarsi in questi casi per poter votare

La tessera elettorale è il documento necessario per poter partecipare a qualsiasi votazione, nazionale o comunale. Anche per questo referendum, quindi, servirà portarla al seggio. Ma come deve comportarsi chi – per un motivo o per un altro – non ce l’ha?

Cosa fare se ho perso la tessera elettorale

Nel caso di smarrimento o furto della propria tessera elettorale, è necessario chiederne un duplicato, presentando domanda presso l’ufficio elettorale del Comune, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che sostituisce la denuncia ai Carabinieri o agli uffici della Polizia di Stato. Nel caso di deterioramento, per poterne ottenere una nuova copia fisica, dovrà essere riconsegnata quella deteriorata in possesso.

Cosa fare se ho finito gli spazi per i timbri

Nel caso di tessera che abbia esaurito lo spazio per i timbri, il titolare dovrà presentarsi all’ufficio elettorale per l’emissione di una nuova tessera, esibendo quella vecchia, accompagnata da un documento di identità valido.

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Come ottenere la tessera elettorale se ho cambiato città di residenza

Per quanto riguarda l’ottenimento della tessera elettorale in caso di cambio città di residenza, l’elettore deve fare riferimento alle singole disposizioni del Comune di appartenenza. Di seguito alcune disposizioni tipo:

  • il Comune di Roma riferisce sul suo sito che «qualora l’elettore trasferisca la residenza da un Comune ad un altro, sarà il Comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal Comune della precedente residenza. Se l’elettore non riceve la tessera presso il suo domicilio può recarsi a ritirarla presentando un documento di riconoscimento»;
  • il Comune di Milano indica che la procedura per l’ottenimento della tessera elettorale è uguale a quella prevista per il rinnovo o il primo rilascio, con l’indicazione ulteriore di esibire la tessera del precedente Comune in sede di richiesta. Dovrà essere scaricato l’apposito modulo e presentato, senza prenotazione, allo sportello dell’Ufficio Elettorale;
  • il Comune di Firenze riferisce che in caso di cambio residenza, «la prima consegna della tessera elettorale, ai diciottenni, ai neo residenti e a coloro che sono diventati cittadini italiani, avviene automaticamente da parte dell’Ufficio elettorale all’indirizzo di residenza. In caso di mancata consegna a domicilio, la tessera viene depositata presso l’Ufficio Elettorale  e può essere ritirata dall’interessato o da familiare convivente autorizzato con delega e fotocopia dei documenti di delegato e delegante».

La guida al Referendum:

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