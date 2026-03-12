Referendum giustizia, Schlein: Mai chiesto voto contro Governo, ma su merito riforma che è sbagliata – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 12 marzo 2026 "Non abbiamo mai chiesto il voto contro questo governo, ma contro la riforma che questo Governo ha voluto e che per noi è sbagliata. Questa riforma serve a un governo che pensa che prendere un voto in più alle elezioni vuol dire che non devi essere giudicato – ha scandito – Serve a un governo che si mette addirittura a dire ai giudici quali capi di imputazione dovrebbe perseguire, che evidentemente vuole decidere quali reati bisogna perseguire e quali magari un po' meno", così la segretaria del Pd Elly Schlein a un comizio per il "No" al referendum a Venezia. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev