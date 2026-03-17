Referendum giustizia, quando sapremo se ha vinto il Sì o il No? Cosa succede lunedì dopo la chiusura dei seggi

Lunedì alle 15 chiudono le urne, il Viminale pronto a dare i risultati dello spoglio in tempo reale. Ecco cosa aspettarsi

Domenica 22 e lunedì 23 marzo si vota per scegliere se confermare o respingere il progetto di riforma della giustizia. Ma quando sapremo cos’hanno deciso gli italiani? Cosa c’è da aspettarsi dopo la chiusura delle urne?

Affluenza, exit poll, dati: cosa succede alla chiusura dei seggi

Gli aventi diritti al voto possono presentarsi ai seggi per votare al referendum domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Per tutti coloro che si saranno chiariti le idee sulla riforma e avranno scelto come votare, dunque, ci sarà ampio tempo per farlo. Alle 15 di lunedì, fatto salvo lo smaltimento di eventuali code ai seggi, si chiuderanno le urne. Lo spoglio dei voti in ciascun seggio inizierà immediatamente. Per prima cosa, il ministero dell’Interno diffonderà il dato complessivo sull’affluenza alle urne (i parziali precedenti sanno diffusi alle ore 12, 19 e 23 di domenica). In attesa dei risultati dello spoglio, osservatori e analisti potrebbero iniziare a sbizzarrirsi con le congetture sull’esito del referendum sulla base del dato dell’affluenza. Ma anche sulla base degli exit poll che come da “tradizione” sin dai primi minuti dopo le 15 di lunedì le principali agenzie demoscopiche diffonderanno. Dei primi indicatori, tutti da verificare, della possibile tendenza emersa dal voto. Ma col passare dei minuti e delle ore l’attenzione andrà rivolta sui voti veri.

Quando sapremo se ha vinto il Sì o il No

Lo spoglio inizia subito dopo le 15 di lunedì in ciascun seggio. È compito del Viminale raccogliere ed aggregare i dati a comporre il quadro nazionale. I dati dello spoglio saranno aggiornati in tempo reale sulla piattaforma che da tempo il ministero dell’Interno utilizza a questo scopo: Eligendo, disponibile sia sul sito dedicato che su app. Open seguirà in tempo reale i risultati dello scrutinio con una diretta in costante aggiornamento. I risultati andranno via via consolidandosi e si prevede che sarà possibile conoscere l’esito della consultazione – se cioè avrà vinto il Sì o il No – entro la fine del pomeriggio di lunedì. Al di là di malfunzionamenti della macchina dello spoglio – a priori improbabili – i tempo potranno variare soprattutto a seconda della distanza tra i due schieramenti: più sarà netta l’affermazione del Sì o del No, cioè, e prima sarà possibile capire l’esito del referendum, anche prima che lo scrutinio totale sia concluso. Se viceversa l’esito sarà sul filo di lana, sarà necessario attendere l’aggregazione dei dati da tutti i seggi d’Italia e il risultato potrebbe emergere verso la sera di lunedì.

La guida al Referendum:

Foto di copertina: Ansa / Cesare Abbate