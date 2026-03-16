Famiglia nel bosco, i Trevallion mercoledì in Senato: l’invito di La Russa a pochi giorni dal referendum sulla Giustizia

La coppia sarebbe stata invitata a palazzo Madama direttamente dal presidente. Intanto, procedono le trattative con gli assistenti sociali

Mercoledì 18 marzo i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco” saranno in visita al Senato. L’invito a Nathan e Catherine Trevallion è arrivato direttamente dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. Come anticipato dal quotidiano Il Centro, la coppia – alla quale lo scorso novembre è stata revocata la potestà genitoriale – ha accettato subito l’invito. A pochi giorni dal voto sulla giustizia, i due si recheranno quindi a Roma per una visita alle istituzioni. Il caso dei cosiddetti “neorurali”, così come il delitto di Garlasco, è stato infatti più volte richiamato dalla maggioranza nella campagna per il sì al referendum, nonostante non vi sia alcun collegamento diretto con i quesiti referendari (come spiegato in precedenza in questo articolo di Open). Dal Senato non è arrivata alcuna conferma ufficiale dell’iniziativa. Tuttavia, fonti vicine alla seconda carica dello Stato ricordano che già lo scorso dicembre La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia, auspicando che i bambini – ora in una comunità protetta di Vasto – potessero tornare a casa entro Natale.

Gli ultimi sviluppi sulla famiglia nel bosco

Nel frattempo, oggi – lunedì 16 marzo – scade il termine per presentare il ricorso contro il provvedimento che ha disposto l’allontanamento della madre dalla casa famiglia di Vasto. Gli avvocati Solinas e Femminella depositeranno l’istanza, nella quale con ogni probabilità verrà richiamata anche la relazione degli esperti della Asl di Vasto, che suggeriva il ricongiungimento dei tre minori con entrambi i genitori.

Si tratta di un elemento importante che i Trevallion potranno far valere davanti ai giudici. Infine, nei prossimi giorni è previsto un cambio al Tribunale per i minorenni dell’Aquila: la presidente Cecilia Angrisano, firmataria del provvedimento iniziale, scrive il Corriere della Sera, andrà infatti in pensione.

Foto copertina: ANSA/ANTONELLA SALVATORE | Catherine Birmingham nella casa nel bosco a pranzo con la madre Pauline e la sorella Rachel e suo figlio, Palmoli 10 marzo 2026

