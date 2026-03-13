Famiglia nel bosco, papà Nathan incontra l’assistente sociale

Pronta una nuova abitazione per i coniugi e i tre bambini. Il sindaco di Palmoli ci spera: «Dal 24 novembre al 31 dicembre 2025 la spesa per Catherine e i suoi figli nella casa famiglia è stata di 10 mila euro»

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Nathan Trevallion ha incontratoVeruska D’Angelo, l’assistente sociale che segue il caso della famiglia nel bosco. La sua relazione al Tribunale dei minorenni ha convinto il giudice a dividere i bambini da mamma Catherine, rea di non avere un comportamento non collaborativo con i servizi sociali e la casa famiglia che ospita sia lei che i bimbi dal 20 novembre scorso. I due si sono incontrati negli uffici comunali dell’ente Ecad dal quale dipende Palmoli e che si trova a Monteodorisio. Un primo passo con altri futuri incontri da fare alla presenza di Alessandra De Febis, la garante abruzzese dei diritti all’infanzia da tempo molto partecipe.

La garante dell’infanzia nazionale Terragni: «Ho incontrato i bambini, sono traumatizzati»

«Ho incontrato i bambini Trevallion. Stanno fisicamente bene ma la loro notevole agitazione psicomotoria, insieme a un atteggiamento di paura e diffidenza nei confronti degli estranei, rivela un disagio evidente che non sorprende visti i ripetuti traumi a cui sono stati sottoposti, ultimo l’improvvisa separazione dalla madre che ha vissuto con loro questi quasi quattro mesi nella casa-famiglia di Vasto», ha dichiarato Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza all’indomani della visita compiuta. «Avevo richiesto di essere accompagnata nella visita da un consulente medico esperto indipendente – prosegue – ma il Tribunale non lo ha consentito dati ‘gli effetti che ulteriori invadenze potrebbero avere sull’equilibrio emotivo dei minori’. Affermazione sorprendente, viste anche le modalità di allontanamento della madre dalla struttura che di questo equilibrio emotivo non sembrano avere tenuto gran conto».

Una nuova casa per la famiglia nel bosco

Intanto secondo quanto riporta il Corriere Nathan ha visitato (e apprezzato) una casa messa a disposizione dal sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli. Tre stanze dagli infissi nuovissimi, la cucina a vista e il bagno interno. Il sindaco ci spera. «Dal 24 novembre al 31 dicembre 2025 la spesa per Catherine e i suoi figli nella casa famiglia è stata di 10 mila euro, da gennaio a marzo pagheremo ancora 22.500 euro», sottolinea. Martedì prossimo al Tribunale dei minorenni dell’Aquila arriveranno, come annunciato dalla presidente del Consiglio Meloni e dal ministro della giustizia Nordio, gli ispettori ministeriali.