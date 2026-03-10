Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
Famiglia nel bosco, la giudice sotto scorta e l’ipotesi di affidare i figli solo al padre

10 Marzo 2026 - 09:52 Alba Romano
Famiglia nel bosco
Famiglia nel bosco
Alzato il livello di protezione per Cecilia Angrisano. Le liti tra i coniugi e la posizione del tribunale

Il ministero dell’Interno ha deciso di alzare il livello di protezione nei confronti di Cecilia Angrisano, presidente del tribunale dei minori de L’Aquila. La giudice ha ricevuto attacchi e minacce sui social media dopo l’ultima ordinanza sulla famiglia nel bosco. La presidente era finita nell’occhio del ciclone in seguito all’ordinanza con cui dispose la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e il conseguente allontanamento dei tre figli in una casa famiglia.

La lite tra i genitori

Intanto Repubblica racconta che tra i due coniugi c’è freddezza dopo gli ultimi sviluppi della vicenda. Nathan Trevallion dorme attualmente nella Casetta di Nonna Gemma, mentre la moglie dorme nella casa nel bosco. «Perché tutti ce l’hanno con te e con me no?», avrebbe detto secondo quanto racconta il quotidiano. «Basta, adesso o fai come dico io o mi riprendo da solo i nostri figli», avrebbe aggiunto. Nell’ordinanza il padre viene definito adeguato, lei invece pericolosa. Nei giorni scorsi Trevallion aveva spiegato: «Sono disposto a seguire gli standard italiani, lo faccio con la testa, non con il cuore, ma lo faccio». Ora può andare tutti i giorni nella struttura protetta di Vasto. Mentre i giudici sarebbero disposti ad aprire un percorso di affidamento esclusivo a lui dei figli.

L’affidamento al padre

Ma secondo il quotidiano questo è possibile a condizione che Catherine accetti le leggi, le vaccinazioni e il percorso scolastico per i figli. Altrimenti non potrà stare sotto lo stesso tetto del marito e dei figli. «Io li ho sempre messi davanti a tutto, tu invece no», le avrebbe detto Nathan in giardino.

