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Giorgia Meloni con l’autotune sul referendum, perché è andata da Fedez: «Sembravo Crosetto». La versione di Crozza – Il video

21 Marzo 2026 - 10:00 Giulia Norvegno
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Il comico nei panni della premier che, per far passare il messaggio del Sì al referendum sulla Giustizia, prova a catturare l'attenzione dei giovani con metodi "nuovi"

Dopo essere stata ospite di Fedez e Mr Marra, la premier Giorgia Meloni vista da Maurizio Crozza è entrata nel «tunnel dei podcast». Per di più parla e canta con l’autotune, sulle note di alcuni dei brani più noti dello stesso Fedez.

Naturalmente la performance è tutta in chiave referendum sulla Giustizia: «Vince il sì è tutto magnifico – canta Meloni/Crozza citando il brano Chiamami per nome – Vince il no, non mi levo dal cappero…». E poi via con l’ironia sui suoi «ministri sbagliati» che non ha intenzione di cacciare. Ma perché Meloni è andata proprio da Fedez? «Me piace tanto – dice Meloni/Crozza – intanto è più basso de me: accanto a lui sembro Crosetto».

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