Giuseppe Conte va a votare, ma dimentica la tessera elettorale: la gaffe al seggio per il referendum – Il video

Piccolo imprevisto per il leader del M5S, che si è presentato alle urne con il suo cane. Le battute ai cronisti: «Lui? Non vota, non si è informato»

Gaffe per il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, una volta arrivato al seggio di via Giulia a Roma per esprimere il suo voto al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Dopo i saluti agli scrutatori, Conte si è reso conto di aver lasciato la tessera elettorale nella giacca fuori dall’urna, costringendolo a uscire e rientrare prima di poter dare la propria preferenza. Gaffe che non ha tolto il consueto richiamo alla partecipazione. «Faccio un appello a partecipare, sempre. Quando c’è un’occasione per esprimere un diritto democratico i cittadini devono esserci, non devono mai delegare agli altri», ha dichiarato Conte.

Le battute ai cronisti

Al termine della votazione, Conte ha aggiunto una battuta per stemperare la tensione. «Sono stato rapido al voto? Sì, avevo le idee chiare», ha affermato. Accompagnato dal suo cane Oscar al guinzaglio, il leader pentastellato ha mostrato l’animale ai presenti. «Il cane non vota perché non è andato a scuola. Non si è informato e non può votare», ha scherzato con i cronisti. Nonostante l’intensa campagna elettorale, sui social Conte ha scelto la sobrietà, pubblicando una foto in cui inserisce la scheda nell’urna con la scritta «Buon voto a tutti».

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