Guerra in Iran, Tajani perde le staffe: «Io servo? Mai andato in ginocchio da Merkel, come Conte». Le urla su Trump e il cappellino Maga – Video

02 Marzo 2026 - 17:05 Federico D’Ambrosio
Lo scontro durante l'intervento del ministro degli Esteri sulla guerra in Iran davanti a deputati e Senatori. Volano stracci con il leader del M5s

Scintille nelle commissioni Esteri e Difesa congiunte di Camera e Senato, durante le informative urgenti di Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla guerra in Iran. Davanti all’insistenza di Giuseppe Conte sul presupposto rapporto di amicizia tra Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump. Mentre Tajani parlava Conte è intervenuto più volte, ricordando il regalo del cappellino Maga ricevuto proprio da Tajani durante la prima riunione del Board of peace.

Finché il titolare della Farnesina ha alzato la voce: «A me Trump non mi ha mai chiamato Tony, a lei la chiamava Giuseppi, quindi un rapporto di amicizia lo avrà lei. Il cappellino era un regalo e io non sono stato mai in ginocchio né da Merkel né da Trump come ha fatto lei. E non mi vergogno di niente”, ha aggiunto, tra le proteste dell’opposizione.

