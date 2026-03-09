Sondaggio Swg, frena il partito di Giorgia Meloni. Non va meglio a Vannacci: quanto recuperano Conte e Schlein

È Fratelli d’Italia la forza politica che perde più consensi nell’ultima settimana, secondo il sondaggio Swg per il TgLa7. Il partito di Giorgia Meloni cede quasi mezzo punto, scendendo a 29,4%. Resta comunque la prima forza, davanti al Pd che guadagna lo 0,2% e si porta al 21,8%. In ripresa anche il M5s, che con una progressione dello 0,3% sale al 12%. Segue in trend negativo Forza Italia, ora all’8,2%. In calo anche Verdì e Sinistra, che scende al 6,8%. C’è infine la Lega, che recupera lo 0,2% negli ultimi sette giorni e si porta ora al 6,8%.

Settimana negativa anche per il generale Roberto Vannacci e il suo Futuro Nazionale, che perde ancora terreno e si porta ora al 3,4$. Stabile Azione al 3,3$, mentre si riavvicina Italia Viva al 2,4%. Nessuna variazione invece per +Europa all’1,5% e Noi Moderati all’1%.