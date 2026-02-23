Ultime notizie DaziFestival di SanremoJeffrey EpsteinReferendumTrapianti
Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati

23 Febbraio 2026 - 20:35 Giovanni Ruggiero
Come sono cambiati gli orientamenti di voto nell'ultima settimana: il sondaggio Swg per il TgLa7

È il M5s la forza politica a perdere più terreno nell’ultima settimana, secondo il sondaggio Swg per il TgLa7. Mentre Fratelli d’Italia resta stabile al 29,8% e il Partito democratico cede appena un decimo di punto, è il MoVimento di Conte a calare di più: ora è stimato all’11,5%. Lieve calo anche per Forza Italia, che scende all’8,3%, mentre è in trend positivo Avs al 6.,7%. La Lega risale la china con un +0,2%, che la riporta al 6,6%.

Tra le forze minori, è Azione a registrare il salto migliore portandosi al 3,5%. In calo invece Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci: nell’ultima settimana ha perso lo 0,2% ed è ora al 3,4% In trend negativo anche Italia Viva, ora al 2,2%. Stabili invece +Europa all’1,4% e Noi Moderati all’1,1%.

