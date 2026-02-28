Sondaggi, effetto Vannacci sul centrodestra: calano Lega e FdI

Intanto il Pd cala di un punto nell'ultimo mese. E la nuova legge elettorale spariglia

I sondaggi di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che Futuro Nazionale di Roberto Vannacci provoca cambiamenti negli orientamenti di voto. E colpisce la Lega e Fratelli d’Italia. Il partito del generale è stimato al 3,6%. La Lega perde l’1,9% e FdI l’1,4%. Mentre sono minime le ripercussioni su Forza Italia, stimata all’8,4% con un calo dello 0,3%. Il Carroccio ora è al 6,1%, FdI al 28%. Nell’opposizione si evidenzia una battuta d’arresto per il Pd, oggi stimato al 20,7%, con un calo di oltre un punto nell’ultimo mese.

Gli altri partiti

Tra gli altri partiti il Movimento 5 Stelle è stabile al 13,4%, mentre fanno registrare qualche miglioramento le forze minori: Avs al 6,8% (+0,6%), Azione al 2,8% (+0,5%), +Europa all’1,8% (+0,5%). Verdi e Sinistra superano così la Lega. Stabile il gradimento per il governo e la premier. L’apprezzamento ha un indice (la percentuale di valutazioni positive su chi si esprime, esclusi i non sa) di 43 per l’operato del governo e di 44 per Giorgia Meloni. Tra i leader Antonio Tajani rimane, come da tempo avviene, in prima posizione, con un indice di apprezzamento di 30. Al secondo posto Giuseppe Conte (indice di 28), anch’esso stabile, seguito da Elly Schlein al 25.

Vannacci

Vannacci ha un indice di apprezzamento di 18, vicino a Bonelli, Lupi, Calenda e Magi. Con la proposta di legge elettorale avanzata dal centrodestra, il cosiddetto «Stabilicum», che propone la soglia del 40% per ottenere il premio di maggioranza. Sulla base delle intenzioni di voto il centrodestra con Vannacci otterrebbe il premio di maggioranza attestandosi al 46,9% contro il 45,1% del «campo progressista». Il centrosinistra invece vincerebbe sul centrodestra senza Vannacci che oggi conseguirebbe il 43,3%. L’unica forza politica esclusa dalla ripartizione dei seggi perché stimata al di sotto della soglia di sbarramento del 3% (prevista per le forze politiche che non fanno capo a una coalizione) sarebbe Azione.