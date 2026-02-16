Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
POLITICAGoverno MeloniReferendumRiforma giustiziaSondaggi

Sondaggi Swg, sul referendum sulla riforma della giustizia i sostenitori del No raggiungono quelli del Sì. Ma sono ancora tanti gli indecisi: tutti i dati

16 Febbraio 2026 - 20:54 Alba Romano
embed
riforma giustizia separazione carriere referendum cosa cambia
riforma giustizia separazione carriere referendum cosa cambia
Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Swg per TgLa7, l’affluenza dovrebbe collocarsi in una forbice compresa tra il 46% e il 50%

Il conto alla rovescia è iniziato: il 22 e 23 marzo si voterà al referendum sulla riforma della giustizia. Il confronto politico tra i sostenitori del Sì e quelli del No è già entrato nel vivo. Ma più ancora degli equilibri tra i due schieramenti, sarà decisiva la partecipazione al voto. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Swg per TgLa7, l’affluenza dovrebbe collocarsi in una forbice compresa tra il 46% e il 50%. Ma è il dato sulle intenzioni di voto il più sorprendente, perché i sostenitori delle due fazioni appaiono sostanzialmente in equilibrio: entrambi si attestano intorno al 38% dei consensi, mentre resta significativa la quota di indecisi.

I movimenti tra i partiti

La rilevazione fotografa anche l’andamento delle principali forze politiche. Tra i partiti maggiori si registra una lieve flessione per Fratelli d’Italia (-0,3%), Partito Democratico (-0,2%) e Lega (-0,2%). Crescono invece Movimento 5 Stelle (+0,1%) e Verdi e Sinistra (+0,2%), mentre Forza Italia resta stabile. Tra le forze minori si segnala l’avanzata di Futuro Nazionale, la nuova formazione guidata da Roberto Vannacci, che guadagna lo 0,3%, rubando di fatto voti sia alla Lega che a Fratelli d’Italia. In crescita anche Azione (+0,2%) e Italia Viva (+0,1%). In lieve calo +Europa e Noi Moderati (-0,1% ciascuno), mentre restano invariati il dato delle altre liste e quello degli indecisi.

Da dove arrivano i voti di Futuro Nazionale

L’analisi di Swg si concentra anche sulla provenienza dei consensi del nuovo partito di Vannacci. Secondo le stime, l’1,24% degli elettori arriverebbe dalla Lega, l’1,2% da Fratelli d’Italia, lo 0,2% da Forza Italia, lo 0,3% da CasaPound e lo 0,5% da altre forze politiche o dall’area dell’astensione. Un quadro che evidenzia come il nuovo soggetto politico stia intercettando soprattutto voti provenienti dall’area del centrodestra, con una componente non trascurabile di ex astenuti.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Di Pietro passa Gratteri ai raggi X, la sparata sul referendum e le polemiche: «Vi spiego perché lo fa. E perché ormai non ha più vergogna»

2.

Le vignette di Natangelo che hanno fatto infuriare Giorgia Meloni

3.

Sondaggi referendum, risultato in bilico. E Meloni è pronta a scendere in campo

4.

Gratteri contro tutti, la sua verità sul referendum: «Chi vota Sì è massone? Mai detto, ecco cosa penso veramente»

5.

Il referendum spacca pure gli avvocati, la rivolta contro il presidente Francesco Greco: «Basta fare campagna per il Sì a nome di tutti»

leggi anche
roberto vannacci sondaggi swg
POLITICA

Vannacci al 3,6%: i voti da Lega e FdI e quell’attenzione dal resto del centrodestra. Cosa dice l’ultimo sondaggio Swg

Di Federico D’Ambrosio
giorgia meloni sondaggi referendum
POLITICA

Sondaggi referendum, risultato in bilico. E Meloni è pronta a scendere in campo

Di Alba Romano
liceo-parini-occupato-milano
ATTUALITÀ

Occupato il Liceo classico Parini di Milano, la protesta dopo un sondaggio: «Sei pro o contro?»

Di Alba Romano
vannacci salvini
POLITICA

Sondaggio Swg, la Lega scivola più di tutti: l’effetto Vannacci sul calo leghista. Renzi e Calenda in recupero: tutti i dati

Di Giovanni Ruggiero