Vannacci al 3,6%: i voti da Lega e FdI e quell’attenzione dal resto del centrodestra. Cosa dice l’ultimo sondaggio Swg

Secondo i dati raccolti dall'agenzia di sondaggi, la metà degli elettori di centrodestra è favorevole all'ingresso in coalizione

Il sondaggio di Swg di questa sera, 16 febbraio, conferma al rialzo la valutazione positiva delle scorse settimane. Se una settimana fa Futuro nazionale veniva dato poco sotto il 3%, ora dice l’agenzia con sede a Trieste, la valutazione si è spostata verso l’alto, al 3,6%. Un andamento in costante crescita che non sembra essere intaccato, anzi, dalle prime uscite pubbliche del partito che alla Camera vanta una componente (all’interno del misto) di tre parlamentari e che la scorsa settimana, dopo aver dato battaglia sul decreto Ucraina, ha deciso comunque di non far mancare il proprio voto di fiducia al governo sul testo che invia armi e aiuti militari a Kiev (pur votando no al contenuto del provvedimento).

L’identikit del vannacciano

Roberto Vannacci durante l’incontro Remigrazione a Baggiovara frazione di Modena, 4 Febbraio 2026. ANSA /ELISABETTA BARACCHI





Ma chi sono i possibili elettori di Vannacci e chi, pur non volendo per il momento spostarsi, osserva il nuovo movimento con curiosità e sarebbe disposto, magari in futuro a votarli? L’agenzia Swg ha scelto di sondare le possibili ragioni della nascita e dell’iniziale consenso verso Futuro nazionale. Secondo il campione sondato questo consenso nasce perché «esiste una parte del paese che non si sente rappresentata dai partiti attuali», per quasi la metà degli ascoltati, il 54%. Interessante che a pensarla così sia una solida maggioranza della Generazione Z, il 59%.

A pensare che il motivo sia «l’avanzata dell’estrema destra in Italia” è invece il 45% del campione, di cui il 63% degli elettori di opposizione, sondati. Altro elemento considerato importante è che «i temi identitari stanno diventando centrali», cosa che pensa il 39% del campione, con una significativa componente, 47% di quelli che sostengono la maggioranza.

I rapporti col centrodestra

Interessante anche il quesito che chiede se Futuro Nazionale dovrebbe, oppure no, stare in coalizione col resto del centrodestra. Gli elettori dell’attuale maggioranza si definiscono favorevoli, sebbene solo del 51%. I radicalmente contrari, però, sono solo il 27%. Da notare anche la possibile composizione di quel 3,6% di consensi: i voti, dice Swg, arriverebbero per l’1,4% dalla Lega, per l’1,2% da elettori provenienti da Fratelli d’Italia, e per lo 0,8% tra astenuti e Casapound (05% e 0,3%).

Lo statuto

Edoardo Ziello, Rossano Sasso, Emanuele Pozzolo. ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Oggi i tre parlamentari di Futuro nazionale, Emanuele Pozzolo, Rossano Sasso e Edoardo Ziello hanno diffuso altri dettagli dello Statuto del movimento politico che nel frattempo si sta strutturando a livello locale: «Ai punti 6 e 7 dell’articolo 2 si professa – dicono in una nota – la ‘lotta coraggiosa ai progetti di creazione del nuovo senso comune costruiti su ideologia gender, ideologia woke, cancel culture, immigrazionismo e negazione di quelle virtù che hanno fatto grande l’Italia’». Tra i valori da difendere, inclusi nello statuto, la famiglia «creata dall’amore di un uomo e di una donna».

Poi le basi su cui si fondano le campagne di remigrazione: la difesa della «coesione valoriale e culturale come elemento imprescindibile di appartenenza alla cittadinanza, non potendo quest’ultima essere ridotta al mero rispetto formale delle leggi»: «Tradotto per alcuni del centrodestra: la cittadinanza non si regala per il solo fatto di essere nati in Italia e non siamo disposti a negoziare sull’inclusione del terzo mondo a casa nostra». Il segnale, anche se non scrivono esplicitamente, sembra rivolto a Forza Italia.