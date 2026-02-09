Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggio

La prima rivelazione Swg per TgLa7 dopo lo strappo del Generale chiarisce l'entità dei guai per Meloni e Salvini. Verso un testa al testa per il referendum sulla giustizia

Tsunami Vannacci su Meloni e Salvini. Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato dall’ex generale, fuoriuscito dalla Lega nei giorni scorsi, toglie voti ai due partiti più a destra della compagine di governo e si attesta al 3,3%. Lo rivelano i sondaggi sugli orientamenti di voto di Swg per il Tg La 7. Nelle stime del 9 febbraio, Fratelli d’Italia scande dal 31,3 al 30,1%. La Lega scende dal 7,7 al 6,6%. Cresce invece Forza Italia, che si attesta all’8,4% (+0,2%).

Chi sale e chi scende tra le opposizioni

Tra le opposizioni, Pd e M5s perdono lo 0,3%, attestandosi rispettivamente al 22,2% e all’11,7%. Leggero calo per Alleanza Verdi-Sinistra, che perde un decimale e registra un 6,4% nelle preferenze di voto. Tra gli altri, stabili Azione (3,1%), Italia Viva (2,2%) e Noi Moderati (1,2%). Più Europa in leggero aumento, sale all’1,5%. La percentuale di chi non si esprime scende dal 32 al 28%, segno che il nuovo partito di Vannacci potrebbe aver pescato molti sostenitori anche tra indecisi e astenuti.

Come andrebbe se si votasse oggi

L’addio di Vannacci alla Lega cambia gli equilibri anche in vista delle elezioni politiche del 2027. Con gli attuali orientamenti di voto, la coalizione di centrodestra (FdI, Lega, Fi e Noi Moderati) sarebbe costretta di fatto a scegliere se affidarsi a Futuro Nazionale, e quindi spostarsi più a destra, oppure ad Azione, quindi spostandosi al centro. In questo modo, avrebbe una percentuale del 46,3%, mentre il centrosinistra (Pd, M5s, Avs, Italia Viva e Più Europa) avrebbe il 44%.

Testa a testa sul referendum

Niente sonni tranquilli per il governo Meloni anche per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Secondo il sondaggio di Swg, il «sì» è davanti solo per un soffio: 38%, contro il 37% del «no». A votare, però, sarà solo il 46-50% degli aventi diritto. E la percentuale di indecisi resta molto alta: 25%.