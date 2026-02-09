Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
POLITICAAzioneCarlo CalendaCentrodestraCentrosinistraFdIGiorgia MeloniGoverno MeloniLegaMatteo SalviniRoberto Vannacci

Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggio

09 Febbraio 2026 - 20:22 Ugo Milano
embed
La prima rivelazione Swg per TgLa7 dopo lo strappo del Generale chiarisce l'entità dei guai per Meloni e Salvini. Verso un testa al testa per il referendum sulla giustizia

Tsunami Vannacci su Meloni e Salvini. Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato dall’ex generale, fuoriuscito dalla Lega nei giorni scorsi, toglie voti ai due partiti più a destra della compagine di governo e si attesta al 3,3%. Lo rivelano i sondaggi sugli orientamenti di voto di Swg per il Tg La 7. Nelle stime del 9 febbraio, Fratelli d’Italia scande dal 31,3 al 30,1%. La Lega scende dal 7,7 al 6,6%. Cresce invece Forza Italia, che si attesta all’8,4% (+0,2%).

Chi sale e chi scende tra le opposizioni

Tra le opposizioni, Pd e M5s perdono lo 0,3%, attestandosi rispettivamente al 22,2% e all’11,7%. Leggero calo per Alleanza Verdi-Sinistra, che perde un decimale e registra un 6,4% nelle preferenze di voto. Tra gli altri, stabili Azione (3,1%), Italia Viva (2,2%) e Noi Moderati (1,2%). Più Europa in leggero aumento, sale all’1,5%. La percentuale di chi non si esprime scende dal 32 al 28%, segno che il nuovo partito di Vannacci potrebbe aver pescato molti sostenitori anche tra indecisi e astenuti.

Come andrebbe se si votasse oggi

L’addio di Vannacci alla Lega cambia gli equilibri anche in vista delle elezioni politiche del 2027. Con gli attuali orientamenti di voto, la coalizione di centrodestra (FdI, Lega, Fi e Noi Moderati) sarebbe costretta di fatto a scegliere se affidarsi a Futuro Nazionale, e quindi spostarsi più a destra, oppure ad Azione, quindi spostandosi al centro. In questo modo, avrebbe una percentuale del 46,3%, mentre il centrosinistra (Pd, M5s, Avs, Italia Viva e Più Europa) avrebbe il 44%.

Testa a testa sul referendum

Niente sonni tranquilli per il governo Meloni anche per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Secondo il sondaggio di Swg, il «sì» è davanti solo per un soffio: 38%, contro il 37% del «no». A votare, però, sarà solo il 46-50% degli aventi diritto. E la percentuale di indecisi resta molto alta: 25%.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Olimpiadi, la telecronaca di Petrecca imbarazza anche la Rai. Le opposizioni chiedono la sua rimozione: «Medaglia d’oro di sciatteria»

2.

Dal «Se disce Angelo» al presidente finlandese al «Sono ancora viva» a Parolin, i fuorionda della premier Meloni alle Olimpiadi – Il video

3.

Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video

4.

Meloni: «Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia»

5.

L’ambasciata russa in Italia replica a Tajani: «Per voi Mosca è colpevole in tutto». La frase del ministro sugli attacchi hacker

leggi anche
roberto vannacci fiducia ucraina
POLITICA

La prima cannonata di Vannacci alla maggioranza di Meloni: governo verso la mozione di fiducia sull’Ucraina

Di Federico D’Ambrosio
POLITICA

È nato Futuro Nazionale, Vannacci: «Stamattina abbiamo registrato lo statuto. Il simbolo? È stato depositato lo scorso 24 gennaio»

Di Alba Romano
roberto vannacci lascia lega nuovo partito
POLITICA

Il marchio “Futuro Nazionale” è scaduto nel 2020: così Vannacci può usarlo per il suo partito. Anche Ziello e Sasso lasciano la Lega: «Lo seguiamo»

Di Alba Romano
roberto vannacci soldi nuovo partito
POLITICA

I soldi al nuovo partito di Vannacci, tra russi, americani e massoni

Di Alessandro D’Amato