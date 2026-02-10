Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
POLITICACarlo CalendaLa7Roberto VannacciTvUcrainaVideo

Lite tra Calenda e Vannacci. Il senatore: «Davanti un invasore sarebbe scappato». L’ex generale: «Re Mida al contrario»- Il video

10 Febbraio 2026 - 15:39 Stefania Carboni
embed
vannacci calenda
vannacci calenda
Scontro tra il leader di Azione e l'eurodeputato a L'Aria che tira sul decreto Ucraina

«Vannacci è il patriotta di Putin e come tale un traditore della patria. Noi ti abbiamo pagato lo stipendio, lauto negli anni per difendere l’Italia, ok? La cosa che stanno facendo gli ucraini dalla Russia. Uno che non capisce questo vuol dire che gli abbiamo dato un sacco di soldi “ad minchiam”». Il senatore e leader di Azione Carlo Calenda attacca così l’ex generale ed eurodeputato Roberto Vannacci, fresco della sua fuoriuscita dalla Lega, mentre entrambi sono ospiti della trasmissione su La7 “L’Aria che tira“. «Abbiamo speso un sacco di soldi per pagare queste permanenze anche all’estero, davanti a uno a che c’avesse avuto un invasore se la sarebbe fatta sotto e sarebbe scappato», ha aggiunto Calenda.

Vannacci: «Re Mida al contrario»

Vannacci ha replicato: «Calenda non mi insegna come essere patriota, è un re Mida al contrario, ha trasformato in qualcosa di indicibile qualsiasi cosa abbia toccato. Io non sono pro Putin o pro Russia, sono pro Italia. La popolazione italiana si è espressa nei sondaggi, non è più d’accordo di dare armi e soldi a chi spesso la spende in corruzione. Quelle di Calenda sono bufale. Che gli ucraini siano contenti di combattere la guerra è una bufala, lo dicono le diserzioni. Se Calenda vuol andare a combattere prenda il fucile, gli scarponi e vada».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Le vignette di Natangelo che hanno fatto infuriare Giorgia Meloni

2.

La prima cannonata di Vannacci alla maggioranza di Meloni: governo verso la mozione di fiducia sull’Ucraina

3.

Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggio

4.

Olimpiadi, la telecronaca di Petrecca imbarazza anche la Rai. Le opposizioni chiedono la sua rimozione: «Medaglia d’oro di sciatteria»

5.

Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video

leggi anche
crosetto contro vannacci
POLITICA

Crosetto chiede la fiducia sull’Ucraina e attacca Vannacci: «Non ho simpatia per chi sputa nel piatto in cui ha mangiato»

Di Federico D’Ambrosio
POLITICA

È nato Futuro Nazionale, Vannacci: «Stamattina abbiamo registrato lo statuto. Il simbolo? È stato depositato lo scorso 24 gennaio»

Di Alba Romano
roberto vannacci fiducia ucraina
POLITICA

La prima cannonata di Vannacci alla maggioranza di Meloni: governo verso la mozione di fiducia sull’Ucraina

Di Federico D’Ambrosio