Lite tra Calenda e Vannacci. Il senatore: «Davanti un invasore sarebbe scappato». L’ex generale: «Re Mida al contrario»- Il video

Scontro tra il leader di Azione e l'eurodeputato a L'Aria che tira sul decreto Ucraina

«Vannacci è il patriotta di Putin e come tale un traditore della patria. Noi ti abbiamo pagato lo stipendio, lauto negli anni per difendere l’Italia, ok? La cosa che stanno facendo gli ucraini dalla Russia. Uno che non capisce questo vuol dire che gli abbiamo dato un sacco di soldi “ad minchiam”». Il senatore e leader di Azione Carlo Calenda attacca così l’ex generale ed eurodeputato Roberto Vannacci, fresco della sua fuoriuscita dalla Lega, mentre entrambi sono ospiti della trasmissione su La7 “L’Aria che tira“. «Abbiamo speso un sacco di soldi per pagare queste permanenze anche all’estero, davanti a uno a che c’avesse avuto un invasore se la sarebbe fatta sotto e sarebbe scappato», ha aggiunto Calenda.

Il duro attacco di @CarloCalenda al Generale Vannacci: "Se c’avesse avuto davanti un invasore se la sarebbe fatta sotto e sarebbe scappato" #lariachetira@DAVIDPARENZO pic.twitter.com/nvP11JPseq — L'aria che tira (@Ariachetira) February 10, 2026

Vannacci: «Re Mida al contrario»

Vannacci ha replicato: «Calenda non mi insegna come essere patriota, è un re Mida al contrario, ha trasformato in qualcosa di indicibile qualsiasi cosa abbia toccato. Io non sono pro Putin o pro Russia, sono pro Italia. La popolazione italiana si è espressa nei sondaggi, non è più d’accordo di dare armi e soldi a chi spesso la spende in corruzione. Quelle di Calenda sono bufale. Che gli ucraini siano contenti di combattere la guerra è una bufala, lo dicono le diserzioni. Se Calenda vuol andare a combattere prenda il fucile, gli scarponi e vada».