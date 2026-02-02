Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Sondaggio Swg, la Lega scivola più di tutti: l’effetto Vannacci sul calo leghista. Renzi e Calenda in recupero: tutti i dati

02 Febbraio 2026 - 20:02 Giovanni Ruggiero
Nessuno scossone per i partiti principali: Escluso il Carroccio, alle prese con le presunte minacce di scissione da parte dell'ex generale oggi al Parlamento europeo. Come sono cambiati gli orientamenti di voto nell'ultima settimana

È la Lega il partito che registra il calo più importante di consensi, secondo l’ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7. Per tutte le altre forza politica, la settimana sembra essere trascorsa senza particolari scossoni. Fratelli d’Italia cresce dello 0,1% e si porta ora al 31,3%. Si allontana di un decimale di punto il Partito democratico, al 22,5%. Stessa sorte per il M5s, calato al 12%. Invariato invece il dato di Forza Italia, che resta all’8,2%. Cede terreno il partito di Matteo Salvini, sull’onda delle polemiche interne e i venti di scissione da parte del generale Roberto Vannacci. La Lega cede lo 0,3% e non va oltre il 7,7%. In trend negativo anche Avs, ora al 6,5%.

Tutti in positivo invece i dati dei partiti minori. A cominciare da Azione di Carlo Calenda, che guadagna lo 0,1 e sale ora al 3,1%. Segue al 2,2% Italia Viva, mentre +Europa sale all’1,4%. Positiva anche la settimana di Noi Moderati, che arriva all’1,2%.

