Sondaggio Swg, calano i consensi per Meloni e Conte: Pd e Lega i partiti che crescono di più

In calo quasi tutti i partiti i minori. Ecco cos'è cambiato nell'ultima settimana

Calano Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle (-0,2%), crescono Partito Democratico e Lega (+0,3%), ma anche Forza Italia (+0,2%) e Alleanza Verdi-Sinistra (+0,1%). Lo rivela il sondaggio di Swg per il TgLa7 di lunedì 15 dicembre. Il partito di Giorgia Meloni resta di gran lunga il primo partito al 31%, mentre quello di Elly Schlein resta distante: 22,3%. Seguono il Movimento 5 stelle al 12,8%, la Lega all’8,4%, Forza Italia all’8,1% e Avs al 6,8%.

In calo i partiti minori: Azione -0,2%, Italia Viva, Noi Moderati e Altre Liste -0,1%. Stabile +Europa. Aumenta del 2% il numero delle persone che non si esprimono. Il partito di Carlo Calenda scende al 3%, quello di Matteo Renzi al 2,3%, mentre Più Europa è stabile all’1,4%. In calo anche Noi Moderati, all’1,1%.







