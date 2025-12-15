Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
POLITICAFdIGiorgia MeloniGiuseppe ConteLegaM5SPDSondaggi

Sondaggio Swg, calano i consensi per Meloni e Conte: Pd e Lega i partiti che crescono di più

15 Dicembre 2025 - 20:38 Ugo Milano
embed
In calo quasi tutti i partiti i minori. Ecco cos'è cambiato nell'ultima settimana

Calano Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle (-0,2%), crescono Partito Democratico e Lega (+0,3%), ma anche Forza Italia (+0,2%) e Alleanza Verdi-Sinistra (+0,1%). Lo rivela il sondaggio di Swg per il TgLa7 di lunedì 15 dicembre. Il partito di Giorgia Meloni resta di gran lunga il primo partito al 31%, mentre quello di Elly Schlein resta distante: 22,3%. Seguono il Movimento 5 stelle al 12,8%, la Lega all’8,4%, Forza Italia all’8,1% e Avs al 6,8%.

In calo i partiti minori: Azione -0,2%, Italia Viva, Noi Moderati e Altre Liste -0,1%. Stabile +Europa. Aumenta del 2% il numero delle persone che non si esprimono. Il partito di Carlo Calenda scende al 3%, quello di Matteo Renzi al 2,3%, mentre Più Europa è stabile all’1,4%. In calo anche Noi Moderati, all’1,1%.




Articoli di POLITICA più letti
1.

Atreju, Renzi litiga con tutti e scatena il caos. La strigliata di Calderoli: «Matteo, il comizio è finito». E Crosetto lo porta via di peso dal palco

2.

Meloni infiamma il pubblico di Atreju, l’attacco a Schlein: «Chi scappa non ha contenuti. Abbiamo riunito il Campo largo ma lei non c’è»

3.

La ministra Bernini difende il semestre filtro di Medicina: «È la riforma che scardina più lobby». E torna sulla contestazione di Atreju

4.

Crosetto a Travaglio sul palco di Atreju: «Guerra in Ucraina colpa della Nato? Bello da dire, ma falso». La battuta su Salvini e la standing ovation su Francesca Albanese- I video

5.

Schlein risponde a Meloni: «Uniti per battere la destra ossessionata dal potere. L’alternativa sta germogliando»

leggi anche
donald trump jeffrey epstein
ESTERI

Caso Epstein, i sondaggi puniscono Trump: solo il 23% approva la gestione della vicenda. I sospetti sui tentativi di cancellare le prove e le nuove foto

Di Cecilia Dardana
ESTERI

Elezioni in Ucraina? Zelensky a picco dopo lo scandalo corruzione, cresce l’ex capo dell’esercito Zaluzhny – Il sondaggio

Di Simone Disegni
Giuseppe Conte e Matteo Salvini
POLITICA

Sondaggio Swg, festeggiano solo Conte e Salvini. Frenano Meloni e Schlein: cosa è cambiato in una settimana

Di Giulia Norvegno
denatalità italia perché non si fanno figli
ECONOMIA & LAVORO

Il sondaggio: gli italiani non fanno più figli perché hanno paura del futuro

Di Alba Romano