Sondaggio Swg, festeggiano solo Conte e Salvini. Frenano Meloni e Schlein: cosa è cambiato in una settimana

08 Dicembre 2025 - 20:39 Giovanni Ruggiero
Giuseppe Conte e Matteo Salvini
Forza Italia sorpassata dalla Lega, il M5s recupera terreno: come sono cambiati gli orientamenti di voto negli ultimi sette giorni

Frena la sua crescita questa settimana Fratelli d’Italia, secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni segna un calo dello 0,1%, che lo porta al 31,2%. Non va meglio al Partito democratico, seconda forza politica secondo la rilevazione di Swg, che cala dello 0,2% negli ultimi sette giorni, portandosi al 22%. Recupera terreno il Movimento Cinque Stella, salito al 13%. Così come la Lega che si riporta sopra all’8%. Nessuna variazione invece per Forza Italia al 7,9% e che si vede sorpassare dal Carroccio. In calo anche Verdi e Sinistra al 6,7%.

Trend negativo anche per Azione, ora al 3,2%. Stabile Italia Viva al 2,4%. Anche +Europa registra un lieve calo, scendendo all’1,4%. Invariato dopo sette giorni il dato su Noi Moderati all’1,2%.

