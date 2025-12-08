Sondaggio Swg, festeggiano solo Conte e Salvini. Frenano Meloni e Schlein: cosa è cambiato in una settimana
Frena la sua crescita questa settimana Fratelli d’Italia, secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni segna un calo dello 0,1%, che lo porta al 31,2%. Non va meglio al Partito democratico, seconda forza politica secondo la rilevazione di Swg, che cala dello 0,2% negli ultimi sette giorni, portandosi al 22%. Recupera terreno il Movimento Cinque Stella, salito al 13%. Così come la Lega che si riporta sopra all’8%. Nessuna variazione invece per Forza Italia al 7,9% e che si vede sorpassare dal Carroccio. In calo anche Verdi e Sinistra al 6,7%.
Trend negativo anche per Azione, ora al 3,2%. Stabile Italia Viva al 2,4%. Anche +Europa registra un lieve calo, scendendo all’1,4%. Invariato dopo sette giorni il dato su Noi Moderati all’1,2%.