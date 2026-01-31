Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Sondaggi Ipsos, FdI al 29,4%: miglior risultato in un anno. Cresce anche il Pd

31 Gennaio 2026 - 08:33 Alessandro D’Amato
Bene Forza Italia, stabile il M5s

I sondaggi di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli oggi sul Corriere della Sera dicono che Fratelli d’Italia è un punto sopra l’ultimo mese. Con il 29,4% conquista il miglior risultato in un anno. Nel centrodestra cresce Forza Italia che è all’8,7% e aumenta dello 0,4%. La Lega è stabile all’8%, uno dei valori più bassi dell’ultimo anno. È un dato che, per ora, non misura i possibili effetti dell’ipotizzata scissione di Vannacci.

Centrodestra e centrosinistra

Nell’opposizione il Partito Democratico è al 21,8% e guadagna mezzo punto in un mese. Stabile il M5S, oggi stimato al 13,3% (-0,2% rispetto a dicembre), così come Avs, stimata al 6,2%. Calo di Azione, oggi stimata al 2,3%, con una diminuzione dello 0,8% su dicembre. Probabilmente a causa dell’avvicinamento a Forza Italia. L’indice di apprezzamento dell’esecutivo si colloca al 43, con una crescita di un punto, quello della presidente Meloni è oggi al 44. Tra i leader Antonio Tajani cresce di un punto e Giuseppe Conte di tre. Tra gli altri solo Salvini cresce di due punti (oggi è al 24), grazie anche in questo caso alla sua visibilità recente. Calenda è stabile.

