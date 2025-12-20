Sondaggi, in crescita FdI e governo. Calano Pd e Lega

L'area di incerti e astensionisti è oggi al 41,8% (+0,3%)

Fratelli d’Italia continua a crescere, mentre il Partito Democratico è in lieve calo. E la Lega torna sotto Forza Italia. Sono questi i risultati di un sondaggio di Ipsos illustrato oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Le variazioni sono quasi fisiologiche, di pochi decimali. Nel centrodestra Fratelli d’Italia si colloca al 28,4% (+0,4%) e Forza Italia all’8,3% (-0,3%). La Lega è stimata all’8,1%, con un calo dello 0,8%. Nel centrosinistra il Pd è al 21,3% (-0,3%), il Movimento 5 Stelle è stabile al 13,5%, AVS al 6,1% (-0,2%). L’area di incerti e astensionisti è oggi al 41,8% (+0,3%).

Il governo

Nei confronti del governo Meloni l’indice di apprezzamento sale di due punti, collocandosi al 42. Giorgia Meloni è al 43, in crescita di un punto. Antonio Tajani, pur rimanendo in testa alla graduatoria, cala di due punti collocandosi al 28. Giuseppe Conte scende di tre punti, arrivando a 24. Elly Schlein cala invece di 1. L’apprezzamento di Matteo Salvini è al 22 rispetto al 24 del mese scorso. Ma, conclude Pagnoncelli, la lotta contro l’astensionismo rimane la questione centrale.