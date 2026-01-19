Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranScuolaValentino Rossi
Sondaggio Swg, dopo il tonfo FdI torna a salire. Il Pd insegue, ma il M5s scivola: cosa è cambiato nell’ultima settimana

19 Gennaio 2026 - 20:10 Giulia Norvegno
Nella seconda rilevazione dell'anno di Swg per il TgLa7, il partito di Giorgia Meloni consolida la prima posizione. Mentre nel Campo Largo, è ikl Pd l'unico a guadagnare consenti

Archivia il tonfo della scorsa settimana e torna a salire Fratelli d’Italia, nel secondo sondaggio dell’anno di Swg per il TgLa7. Il partito di Giorgia Meloni sale dello 0,2, dopo aver perso quasi mezzo punto la settimana precedente, ed è ora al 31,1%. Segue senza particolari variazioni il Partito Democratico, seconda forza politica al 22,4%. Si allontana invece il M5s, che con un calo dello 0,3% si porta al 12,4%. Stabile anche Forza Italia all’8,4%. In calo la Lega che scenda all’8%. Verdi e Sinistra al 6,4%.

Azione resta di fatto invariata al 2,8%. In trend negativo Italia Viva al 2%. Mentre resta identico a sette giorni fa il dato di +Europa all’1,3%. Sale all’1,2% Noi Moderati.

