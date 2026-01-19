Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranScuolaValentino Rossi
Ucraina, questa sconosciuta. Solo un italiano su tre sa collocarla sulla mappa – Il sondaggio

19 Gennaio 2026 - 14:52 Ugo Milano
Quasi quattro intervistati su dieci da YouTrend indicano un punto della cartina a più di 500 chilometri dalla posizione reale del Paese

A quasi quattro anni dall’invasione su larga scala dell’Ucraina lanciata da Vladimir Putin, il tema sembra essere uscito dai riflettori mediatici. Colpa degli altri fronti mondiali che sembrano accumularsi a ritmo sempre più spaventoso, tra rivolte, dittatori e «colpi di testa» (americani): Iran, Venezuela, Groenlandia… Fatto sta che il Paese di Volodymyr Zelensky resta di fatto semi-sconosciuto agli italiani, il cui governo pure continua a sostenerlo politicamente e militarmente. Secondo un’analisi di Youtrend, infatti, soltanto uno su tre (il 34%) è in grado di collocare correttamente l’Ucraina sulla mappa.

Le risposte degli italiani

Messi di fronte a una cartina senza i nomi di città e Stati, quasi quattro intervistati su dieci (il 39%) commettono errori gravi, collocando l’Ucraina a una distanza superiore ai 500 chilometri dalla sua posizione reale. Osservando la distribuzione delle risposte si nota che in molti tendono a confondere il Paese di Volodymyr Zelensky con le nazioni confinanti. In particolare, Polonia, Russia, Bielorussia e Romania. Un altro 20% del campione commette errori «medi», ovvero tra i 100 e i 500 km, e il 7% errori «lievi», ossia entro i 100 chilometri.

