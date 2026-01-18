Questi soldati invalidi che protestano nel Parlamento ucraino non esistono
Circolano diversi video che mostrerebbero presunte proteste di soldati ucraini mutilati all’interno del Parlamento di Kiev, la Rada. Secondo i sottotitoli in italiano, i militari accusano i politici di parlare di pensioni mentre al fronte i soldati devono pagarsi da soli persino le medicazioni. Le immagini vengono utilizzate per sostenere l’idea di un’élite politica distante dalla realtà della guerra, un’operazione di disinformazione e propaganda generata con l’Intelligenza Artificiale.
Per chi ha fretta
- I video non mostrano scene reali avvenute nel Parlamento ucraino.
- Le scene sono generate con l’Intelligenza Artificiale.
- Nei filmati è visibile una sfocatura usata per coprire un watermark tipico dei generatori IA.
- Le strutture dell’aula non corrispondono a quelle reali della Rada.
- I contenuti provengono da un account TikTok oggi non più attivo.
- Immagini del genere sarebbero state riportate dai principali media ucraini e internazionali, ma non c’è alcun riscontro.
Analisi
Il video circola su Instagram con un watermark attribuito a @Flavia.veg:
Ecco la pubblicazione dell’utente italiana, ma non è lei l’autrice del fake:
Il video della soldatessa
Nel video della soldatessa compare un dettaglio significativo. Si tratta di una sfocatura posizionata sul lato sinistro dell’inquadratura.
Questo tipo di intervento viene spesso utilizzato per nascondere il watermark inserito automaticamente nei video generati da strumenti di intelligenza artificiale.
La mano del soldato che tradiscono l’AI
Un altro video, analizzato dai colleghi di Mythdetector, mostra un soldato che si sfoga davanti al posto riservato alle alte cariche del Parlamento ucraino. Improvvisamente, la mano dell’uomo si deforma del tutto.
Chi ha diffuso i video
Attraverso una ricerca inversa, riscontriamo un fotogramma dove è presente il watermark dell’account TikTok @zsy2026, attualmente non più attivo.
Circolano ulteriori clip, generate sempre tramite l’AI, firmate dallo stesso utente.
Quella nel video non è la Rada ucraina
Dagli stessi video è possibile notare come le strutture non corrispondano affatto a quelle del Parlamento ucraino.
Conclusioni
I video che mostrerebbero soldati ucraini protestare nel Parlamento di Kiev non documentano risultano generati con l’Intelligenza Artificiale.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.