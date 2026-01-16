Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranPrivacyScuola
Nato: caccia italiani intercettano aereo russo in avvicinamento al Mar Baltico. Zelensky: «Avvisati di un pesante attacco da Mosca»

16 Gennaio 2026 - 22:51 Ugo Milano
Il presidente ucraino: «Le forniture sono insufficienti. Stiamo cercando di accelerare i tempi ed è fondamentale che i nostri partner ci ascoltino»

«Alle 11:30 di oggi, gli Eurofighter Typhoon italiani schierati ad Amari», in Estonia, «sono decollati per intercettare un aereo russo BE-200 in avvicinamento allo spazio aereo del Mar Baltico». A riferirlo su X è stato il Comando aereo della Nato. «Nel 2025 sono già stati effettuati oltre 500 “scramble” nello spazio aereo della Nato. Le missioni di polizia aerea e le attività di vigilanza rafforzata garantiscono la sicurezza degli Alleati 24 ore su 24, 7 giorni su 7».

Zelensky: «La Russia sta preparando nuovi attacchi massicci»

«I nostri servizi segreti riferiscono che la Russia sta preparando nuovi attacchi massicci», ha dichiarato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Stiamo parlando apertamente con i nostri partner, sia dei missili di difesa aerea sia dei sistemi di cui abbiamo tanto bisogno», ha aggiunto. Perché «le forniture sono insufficienti. Stiamo cercando di accelerare i tempi ed è fondamentale che i nostri partner ci ascoltino».

