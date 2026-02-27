Referendum, il sondaggio: sì in vantaggio, affluenza in crescita per tutti

La rilevazione dell'Istituto Piepoli per Quotidiano Nazionale

Un sondaggio dell’istituto Piepoli presentato dal vicepresidente Livio Gigliuto sul Quotidiano Nazionale dà in vantaggio il sì al referendum sulla riforma della giustizia. Insieme a una lieve crescita degli italiani che andranno a votare. La propensione riguarda elettori di maggioranza e opposizione. E quindi l’affluenza cresce per tutti. Con l’aumento della polarizzazione, il centrosinistra si è progressivamente ricompattato sul No.

I numeri

La stima dell’affluenza è oggi intorno al 45%, in crescita di due punti percentuali. E le intenzioni di voto dicono che il sì è al 54%, mentre il no è al 46%. Ci sono differenze sostanziali nell’elettorato. Tra uomini e donne si registra un sostanziale equilibrio, con i primi leggermente più propensi al Sì. Emergono invece differenze più marcate sul piano generazionale: il No cresce tra gli under 25 e tra gli over 54, mentre i favorevoli raggiungono il picco nella fascia 25-34 anni. Dal punto di vista territoriale il Sì appare più forte nel Nord, mentre nel Centro e nel Sud la competizione è più equilibrata.

Il campione

Infine: tra i laureati prevale il No, che invece arretra tra gli elettori con un livello di istruzione più basso. Allo stesso modo, chi vive nelle grandi città tende in maggioranza a votare No, mentre nei piccoli centri è più diffusa la propensione a confermare la riforma votando Sì.