Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
POLITICAGoverno MeloniReferendumRiforma giustiziaSondaggi

Referendum, il sondaggio: sì in vantaggio, affluenza in crescita per tutti

27 Febbraio 2026 - 06:05 Alba Romano
embed
La rilevazione dell'Istituto Piepoli per Quotidiano Nazionale

Un sondaggio dell’istituto Piepoli presentato dal vicepresidente Livio Gigliuto sul Quotidiano Nazionale dà in vantaggio il sì al referendum sulla riforma della giustizia. Insieme a una lieve crescita degli italiani che andranno a votare. La propensione riguarda elettori di maggioranza e opposizione. E quindi l’affluenza cresce per tutti. Con l’aumento della polarizzazione, il centrosinistra si è progressivamente ricompattato sul No.

I numeri

La stima dell’affluenza è oggi intorno al 45%, in crescita di due punti percentuali. E le intenzioni di voto dicono che il sì è al 54%, mentre il no è al 46%. Ci sono differenze sostanziali nell’elettorato. Tra uomini e donne si registra un sostanziale equilibrio, con i primi leggermente più propensi al Sì. Emergono invece differenze più marcate sul piano generazionale: il No cresce tra gli under 25 e tra gli over 54, mentre i favorevoli raggiungono il picco nella fascia 25-34 anni. Dal punto di vista territoriale il appare più forte nel Nord, mentre nel Centro e nel Sud la competizione è più equilibrata.

Il campione

Infine: tra i laureati prevale il No, che invece arretra tra gli elettori con un livello di istruzione più basso. Allo stesso modo, chi vive nelle grandi città tende in maggioranza a votare No, mentre nei piccoli centri è più diffusa la propensione a confermare la riforma votando Sì.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Proporzionale, premio di maggioranza, premier: ecco la nuova legge elettorale targata centrodestra. Il Pd: «Irricevibile»

2.

Scaricano letame sull’ufficio di Giulia Bongiorno, la protesta di “Non una di meno”: «Senza consenso è stupro» – Il video

3.

Massimo Cacciari vota no al referendum sulla giustizia: «Ma non ci saranno spallate»

4.

Referendum Giustizia, la psicosi di FdI: «Brogli sul voto all’estero»

5.

La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo

leggi anche
simonetta matone referendum lega
POLITICA

Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video

Di Federico D’Ambrosio
referendum-giustizia-sondaggio youtrend 20 febbraio
POLITICA

Referendum sulla giustizia, sarà l’affluenza a decidere il risultato: in crescita il fronte del No – Il sondaggio di YouTrend

Di Ugo Milano
giorgia meloni referendum
POLITICA

Meloni e l’appello per il Referendum: «Italiani votate, ma con coscienza. Le parole del Presidente Mattarella? Giuste e doverose»

Di Stefania Carboni