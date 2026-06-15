Roberto Vannacci ha preso Matteo Salvini: Lega e Futuro Nazionale appaiati al 5,3%. Il generale ferisce anche la Meloni: il centrodestra è terremotato

Grazie a Lilli Gruber e alla convention romana il neo partito della destra aumenta di mezzo punto percentuale in una settimana secondo il sondaggio di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana

Roberto Vannacci ha agganciato Matteo Salvini mettendo anche la freccia per il sorpasso. Il suo partito appena nato, Futuro Nazionale, nel sondaggio settimanale effettuato da Swg per il Tg La7 diretto da Enrico Mentana ha appaiato la Lega ottenendo lo stesso 5,3% dei consensi. L’aumento di Vannacci rispetto alla settimana scorsa è dello 0,5%, che sconta l’effetto del suo duello tv con Lilli Gruber a Otto e mezzo e quello della assemblea costituente che si è tenuta a Roma lo scorso week end (il sondaggio è stato effettuato fra il 10 e il 15 giugno). Salvini invece arretra dello 0,3% rispetto al lunedì precedente. E il generale sta davvero provocando un terremoto nel centrodestra.

La doccia fredda per Giorgia Meloni: questa settimana FdI peggio della Lega

Ancora più di Salvini questa settimana perde Giorgia Meloni: Fratelli di Italia lascia sul terreno rispetto alla settimana scorsa lo 0,4 per cento, scendendo al 27,9%, il dato nettamente più basso del partito da un anno a questa parte. Da inizio anno (sondaggio Swg del 19 gennaio 2026 per il Tg La7) anche per la discesa in campo diretta del generale, Fratelli di Italia ha perso 3,2 punti percentuali di consenso (aveva il 31,1%), in valore assoluto ancora più di quelli persi dalla Lega, che è scesa dall’8% netto lasciando per strada 2,7 punti di consenso. In valore percentuale però negli ultimi cinque mesi la Lega ha perso il 33,8% dei consensi che aveva, mentre per Fratelli di Italia la caduta è stata minore: 10,3% dei consensi registrati a gennaio.

Forza Italia oggi recupera qualcosina, ma in 5 mesi ha perso più di FdI

L’unico partito di centrodestra che non perde consenso nella settimana di Vannacci è Forza Italia, che frena la caduta degli ultimi mesi e recupera 0,2 punti percentuali salendo al 7,2%. Il 19 gennaio però il partito guidato da Antonio Tajani aveva l’8,4% secondo Swg, quindi ha lasciato per strada 1,2 punti erodendo il 14,3% dei suoi consensi: in termini percentuali quindi la caduta è stata superiore a quella della Meloni. Perde questa settimana 0,1 punti anche Noi Moderati di Maurizio Lupi, ma in questo caso il terremoto Vannacci è stato meno sentito: oggi è accreditato dell1,1%, a gennaio aveva poco di più: l’1,2%.

Il Campo largo non ne approfitta, a prosperare sul generale sono Calenda e Renzi

Non c’è una spinta Vannacci al contrario sul campo largo nell’ultima settimana. Il Pd guadagna lo 0,1 per cento salendo al 22,1%. Meglio il M5s, che guadagna lo 0,2 per cento salendo al 13,3%. Alleanza Verdi e Sinistra invece resta ferma al 6,5%. Anche i centristi progressisti non sentono particolarmente il fenomeno: Matteo Renzi, che qualcuno accredita di essere il gran burattinaio che muove i fili del generale contro il centrodestra, resta immobile al 2,4%. Carlo Calenda e la sua Azione perde invece lo 0,1% attestandosi al 3,5%. Ma se si fa il confronto con il sondaggio Swg del 19 gennaio scorso allora le cose cambiano. Calenda in cinque mesi ha aumentato i suoi consensi del 25% (da 2,8 a 3,5%). Renzi è cresciuto del 20% (da 2 a 2,4%). Elly Schlein invece ha eroso dell’1,34% i suoi consensi (da 22,4 a 22,1%). Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno aumentato il loro consenso elettorale dell’1,56% (da 6,4 a 6,5%). Giuseppe Conte ha allargato del 7,25% i suoi consensi, visto che il Movimento 5 stelle è cresciuto dal 12,4 al 13,3%. Numeri su cui oltre alla bomba Vannacci ha naturalmente pesato anche il risultato del referendum sulla giustizia.