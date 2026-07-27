Sondaggio Swg, calano Schlein e Conte: Vannacci incalza Forza Italia. Male Renzi, spunta «Ora!» di Boldrin: i dati prima dello stop di agosto

La Lega di Salvini prova a tenere il passo del movimento fondato dall'ex generale. Settimana negativa intanto per le principali forze del Campo largo. Come sono cambiati gli orientamenti di voto rispetto alla scorsa settimana

Si allarga il divario tra Fratelli d’Italia e il Pd con il M5s. Secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 prima della pausa estiva, il partito di Giorgia Meloni guadagna in una settimana un decimo di punto. Sale così al 27%, seguito dal partito di Elly Schlein che perde due decimi di punto e cala al 20,9%. Stesso calo anche per il Movimento di Giuseppe Conte, ora al 12,9%. In trend negativo anche Forza Italia al 7,6%. Continua a crescere invece Futuro Nazionale, ora al 6,9%, in crescita dello 0,2% negli ultimi sette giorni. Stesso scatto registrato dalla Lega, che mantiene l’inseguimento al 5,7%. In trend positivo Verdi e Sinistra al 6,5%.

Tocca quota 1% Ora!, il movimento fondato di Michele Boldrin. Azione si tiene stabile al 3,4%, mentre perde terreno Italia Viva, ora al 2,3%. Senza variazioni rispetto alla scorsa settimana +Europa all’1,2%, Noi Moderati all’1% così come Sud Chiama Nord.