La Bce rivela le nuove banconote, le novità con Leonardo e Maria Callas sui tagli da 5 a 200 euro. L’opzione «verticale»: come si possono scegliere – Foto e Video

La Banca centrale europea ha presentato i disegni finalisti del concorso per la progettazione della prossima serie di banconote in euro. Da oggi è anche aperta una consultazione pubblica online, che resterà attiva fino al 21 settembre, per raccogliere il parere dei cittadini di tutti i Paesi dell’area euro. Come spiega la Bce, che oggi 23 luglio ha mostrato per la prima volta i progetti finalisti, le proposte si basano su due temi: «cultura europea e fiumi e uccelli», ciascuno declinato attraverso specifici motivi decorativi scelti per rappresentarlo. La decisione finale sul design che sarà adottato spetterà al Consiglio direttivo della Bce entro la fine dell’anno. Seguirà una fase di test e perfezionamento prima dell’avvio della produzione, mentre l’entrata in circolazione delle nuove banconote è prevista nei prossimi anni.