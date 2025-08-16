Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaJannik SinnerTurismoUcrainaVladimir Putin
ESTERIDonald TrumpUcrainaUSAVladimir PutinVolodymyr Zelensky

Zelensky un’ora al telefono con Trump: «Da lui segnali positivi: lunedì lo vedrò alla Casa Bianca. Pronto a vertice anche con Putin»

16 Agosto 2025 - 09:51 Giovanni Ruggiero
embed
trump-zelensky-accordo-crimea
trump-zelensky-accordo-crimea
Il leader ucraino ribadisce che non si può tenere esclusa l'Europa dal negoziato di pace. Trump gli ha spiegato i «grandi progressi» dopo il faccia a faccia con il capo del Cremlino

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera di essere coinvolto nel prossimo incontro tra Donald Trump e il presidente russo Vladmir Putin. Lo stesso capo della Casa Bianca aveva ipotizzato il trilaterale in tempi brevi, nell’intervista a Fox News dopo il faccia a faccia di tre ore con Putin in Alaska. Un vertice senza annunci veri e propri, ma con «grandi progressi» secondo Trump che pare abbia comunicato nella lunga telefonata con il presidente ucraino. Alla telefonata si sono poi aggiungi i leader europei, tra cui Giorgia Meloni, per circa mezz’ora.

Trump e Zelensky hanno parlato da soli per circa un’ora, secondo quanto scrive sui social lo stesso presidente ucraino. Dopo quel colloquio, Zelensky non pare aver perso le speranze: «L’Ucraina ribadisce la sua disponibilità a lavorare con il massimo impegno per raggiungere la pace. Il Presidente Trump ha informato del suo incontro con il leader russo e dei punti principali della loro discussione. È importante che la forza dell’America abbia un impatto sull’evoluzione della situazione».

Zelensky resta convinto che l’unico modo per affrontare le questioni cruciali tra Russia e Ucraina sia un vertice a tre, con la mediazione di Trump. E proprio con lui ci sarà un primo faccia a faccia dopo il vertice in Alaska «Lunedì incontrerò il presidente Trump a Washington per discutere tutti i dettagli riguardanti la fine delle uccisioni e della guerra. Sono grato per l’invito». Trattativa però che non può vedere esclusa l’Europa, secondo Zelensky che insiste. «È importante che gli europei siano coinvolti in ogni fase per garantire solide garanzie di sicurezza insieme all’America. Abbiamo anche discusso dei segnali positivi provenienti dalla parte americana in merito alla partecipazione alla garanzia della sicurezza dell’Ucraina. Continuiamo a coordinare le nostre posizioni con tutti i partner. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando».

Articoli di ESTERI più letti
1.

D’Alema shock su Gaza: «Israele terrorista, se non lo fermiamo ci ritroveremo le bombe sui treni» – Il video

2.

Gaza, la denuncia dell’Onu: «Oltre 1.700 palestinesi uccisi mentre cercavano aiuti da maggio»

3.

Stretta di mano, poi tre ore di colloquio Trump-Putin, «fatti passi avanti su Ucraina», ma non c’è nè la tregua nè un annuncio dal vertice in Alaska

4.

Vertice Trump-Putin, Lavrov arriva in Alaska con la felpa targata «URSS» – Il video

5.

Come è davvero andato l’incontro tra Trump e l’Ue per il destino dell’Ucraina

leggi anche
Trump intervista Fox News
ESTERI

Trump e il colloquio privato con Putin: «Lui vuole sinceramente la pace». Il consiglio a Zelensky: «Fai un accordo: i russi sono più potenti» – I video

Di Giovanni Ruggiero
putin zelensky ucraina ue
ESTERI

Trump d’accordo con Ue e Ucraina: «Solo Kiev tratterà per i suoi territori». Il presidente Usa «ancora molto arrabbiato» con Putin: «Faccio crollare l’economia russa»

Di Alba Romano
ucraina russia trump putin zelensky
ESTERI

Trump e Putin si incontreranno ad Anchorage. Zelensky: «Non cederemo il Donbass. Il vertice? Una vittoria personale del presidente russo»

Di Cecilia Dardana
donald trump vladimir putin volodymyr zelensky usa armi ucraina
ESTERI

Trump: «In Alaska Zelensky non sarà presente, ci sarà uno scambio di territori». Oggi riunione dei Volenterosi. Tajani: «Europa partecipi ai negoziati»

Di Ugo Milano
donald trump armi offensive ucraina zelensky putin
ESTERI

Ucraina, vertice Trump-Putin il 15 agosto in Alaska. Cbs: «Possibile coinvolgimento di Zelensky». L’Ue: «La pace solo con Kiev al tavolo»

Di Cecilia Dardana
ucraina russia trump putin zelensky
ESTERI

I leader Ue con Zelensky: «Nessuna pace senza Kiev». Medvedev: «Imbecilli». Vance: «L’accordo finale non renderà felici né la Russia né l’Ucraina»

Di Ugo Milano
ESTERI

Trump chiede a Meloni per vertice con Putin a Roma sull’Ucraina. Il via libera dalla premier, ma il Cremlino frena: «Non sarà in Europa»

Di Ugo Milano
Vladimir Putin e Donald Trump
ESTERI

Trump ci riprova: «Guerra in Ucraina può finire presto: ci sarà scambio di territori». La pretesa di Putin per la pace e il vertice in Alaska il 15 agosto

Di Giovanni Ruggiero
Donald Trump Putin Zelensky Fine Guerra
ESTERI

Ucraina, Trump vuole incontrare Putin e Zelensky «nei prossimi giorni». Ma il Cremlino frena sul leader ucraino. Telefonata tra Meloni e il presidente Usa

Di Ugo Milano
ucraina putin zelensky
ESTERI

Guerra in Ucraina, il Cremlino: «Putin pronto a incontrare Zelensky. Cautela sul nucleare». Witkoff atteso a Mosca in settimana

Di Ugo Milano
ucraina putin zelensky guerra russia
ESTERI

Ucraina, Putin: «Sì a pace durevole ma condizioni non cambiano», Zelensky ribatte: «Incontriamoci quando vuoi». Lutto a Kiev dopo i 28 morti nei raid

Di Alba Romano