Zelensky un’ora al telefono con Trump: «Da lui segnali positivi: lunedì lo vedrò alla Casa Bianca. Pronto a vertice anche con Putin»

Il leader ucraino ribadisce che non si può tenere esclusa l'Europa dal negoziato di pace. Trump gli ha spiegato i «grandi progressi» dopo il faccia a faccia con il capo del Cremlino

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera di essere coinvolto nel prossimo incontro tra Donald Trump e il presidente russo Vladmir Putin. Lo stesso capo della Casa Bianca aveva ipotizzato il trilaterale in tempi brevi, nell’intervista a Fox News dopo il faccia a faccia di tre ore con Putin in Alaska. Un vertice senza annunci veri e propri, ma con «grandi progressi» secondo Trump che pare abbia comunicato nella lunga telefonata con il presidente ucraino. Alla telefonata si sono poi aggiungi i leader europei, tra cui Giorgia Meloni, per circa mezz’ora.

Trump e Zelensky hanno parlato da soli per circa un’ora, secondo quanto scrive sui social lo stesso presidente ucraino. Dopo quel colloquio, Zelensky non pare aver perso le speranze: «L’Ucraina ribadisce la sua disponibilità a lavorare con il massimo impegno per raggiungere la pace. Il Presidente Trump ha informato del suo incontro con il leader russo e dei punti principali della loro discussione. È importante che la forza dell’America abbia un impatto sull’evoluzione della situazione».

Zelensky resta convinto che l’unico modo per affrontare le questioni cruciali tra Russia e Ucraina sia un vertice a tre, con la mediazione di Trump. E proprio con lui ci sarà un primo faccia a faccia dopo il vertice in Alaska «Lunedì incontrerò il presidente Trump a Washington per discutere tutti i dettagli riguardanti la fine delle uccisioni e della guerra. Sono grato per l’invito». Trattativa però che non può vedere esclusa l’Europa, secondo Zelensky che insiste. «È importante che gli europei siano coinvolti in ogni fase per garantire solide garanzie di sicurezza insieme all’America. Abbiamo anche discusso dei segnali positivi provenienti dalla parte americana in merito alla partecipazione alla garanzia della sicurezza dell’Ucraina. Continuiamo a coordinare le nostre posizioni con tutti i partner. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando».