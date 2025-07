Il falso video degli ucraini che manifestano contro Zelensky e a favore della Russia

Oltre all'assenza di qualsiasi riscontro su una manifestazione del genere, sono evidenti gli errori tipici causati dall'intelligenza artificiale

Circola un video che mostrerebbe una presunta manifestazione di massa di cittadini ucraini intenti a sfidare Zelensky, chiedendo scusa alla Russia pur di porre fine al conflitto. La scena viene utilizzata non solo contro il leader ucraino, ma anche contro i politici che sostengono Kiev nella difesa dall’invasione russa. Il video, molto breve, presenta alcuni errori tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa.

Per chi ha fretta

Non c’è alcun riscontro riguardo una manifestazione così imponente in Ucraina nei giorni o negli ultimi mesi.

Uno dei “manifestanti” è senza volto e in alcuni momenti si fonde con lo sfondo.

Osservando un altro presunto “manifestanti”, una delle mani risulta deformata e del tutto innaturale.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente narrazione:

Cittadini ucraini Sfidano Zelensky, chiedono scusa alla Russia e chiedono stop alla guerra! Meloni, cosa fai?

Schlein, che fai? Se non intervenire per fermare la guerra fate solo schifo!

Nel filmato compaiono scritte in lingua vietnamita, come: “Il popolo ucraino si considera russo” e “Noi siamo la Russia… Fermiamo la guerra”, ovvero lo slogan che i presunti manifestanti ucraini starebbero urlando.

Nessun riscontro riguardo a una manifestazione di tali dimensioni

Chi condivide il video non fornisce alcuna data o indicazione sul luogo delle presunte riprese. Cercando riscontri online, non risultano recenti manifestazioni di tale portata né a Kiev né in altre città ucraine.

Video generato tramite l’Intelligenza Artificiale

Analizzando i dettagli del video, emergono numerose incongruenze: alcune figure appaiono deformate o incoerenti con la realtà, come ad esempio un ragazzo con un cappello grigio privo di volto. Non si tratta di un passamontagna o di un altro indumento, siccome in alcune inquadrature la figura stessa si fonde con altri elementi della scena.

Ecco il video dove è possibile notare come la figura umana presente nell’area indicata non sia coerente con la realtà:

Alcune mani, come quella di un ragazzo che sulla sinistra sventola una bandiera, risultano deformate:

La firma dell’AI Veo

Osservando attentamente, in basso a destra è presente la firma (o watermark) dell’AI utilizzata per generare il video: Veo.

Conclusioni

Il video diffuso online non documenta una reale manifestazione di cittadini ucraini contro Zelensky o a favore della Russia. La scena risulta generata tramite l’uso dell’intelligenza artificiale.

