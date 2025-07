La falsa storia del violinista Henek ad Auschwitz

Alcuni elementi rivelano come l'immagine sia stata generata tramite l'uso dell'Intelligenza Artificiale

Circola la storia di un fantomatico violinista di nome Henek, costretto a unirsi all’orchestra del campo di Auschwitz. La narrazione accompagna una presunta foto dell’uomo mentre si esibisce tra i detenuti in cammino verso le camere a gas. L’immagine è toccante, ma risulta alquanto sospetta per diversi motivi. Diventata virale, è stata intercettata e smentita direttamente dall’Auschwitz Memorial.

L’immagine viene accompagnata dal seguente testo:

Oltre all’immagine, circola anche un reel con l’esibizione del fantomatico violinista. Si tratta chiaramente di un video generato tramite l’uso dell’AI.

Un particolare importante riguarda il violino, il quale viene mostrato con solo tre corde invece che 4.

Entrambe le mani presentano alcune dita estremamente grosse, in particolare l’indice della mano destra.

Attraverso un post su X, l’account ufficiale dell’Auschwitz Memorial condivide l’immagine indicando come questa sia di fatto falsa e generata tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Inoltre, ha spiegato come la storia del fantomatico violinista riportata sui social sia del tutto infondata:

The story attached also seems fake:

a) “Henek” is a misspelled form of “Heniek” which comes from a Polish name Henryk. No surname added, which should be the case, as the story indicates that he was a survivor who left an account.

b) Orchestras at Auschwitz did not play “while men, women, and children were marched to their deaths”. Their main job was to play when columns of prisoners walked out to work and marched back to the camp

c) men’s orchestra played in the men’s camp – a story of a girl walking past the men’s orchestra is very much not probable.