Le Cascate del Niagara non si sono tinte di rosso sangue

Circola una foto presumibilmente scattata presso le Cascate del Niagara, che testimonierebbe un evento straordinario avvenuto, secondo alcune narrazioni sui social, verso la fine di giugno 2025. Secondo la narrazione diffusa online, sia le Cascate che il fiume si sarebbero tinti di rosso sangue. Un evento talmente unico che, però, viene documentato da una sola e unica immagine. Analizzando i vari elementi a disposizione, risulta evidente che si tratta di un falso generato dall’Intelligenza Artificiale.

L’immagine viene condivisa con il seguente testo:

SCENA SHOCK: Cascate del Niagara diventa rosso il sangue per 10 minuti, stordisce i visitatori 22 giugno 2025 | Cascate del Niagara, USA USA /Canada – In una impressionante e misteriosa svolta degli eventi, le cascate del Niagara sono sembrate correre rosse “come sangue” per circa 10 minuti di anticipo domenica mattina, lasciando turisti e locali sotto shock Alle 5:36 circa, i visitatori hanno riferito di aver visto le iconiche cascate di Herradura passare dalla loro solita cascata chiara a un colore cremisi profondo, con acqua e nebbia che riflettono un intenso tono rosso sangue. Lo strano fenomeno è durato esattamente 10 minuti prima che l’acqua tornasse gradualmente al suo stato normale. […]

Nonostante l’allarmismo iniziale, il testo riporta però alcuni dubbi:

Segnalazioni non confermate: Diversi utenti online hanno ipotizzato che possa trattarsi di una manovra pubblicitaria o di un’installazione artistica finita male. Altri hanno fatto riferimento a interpretazioni, soprattutto perché l’evento si è verificato sotto cieli oscuri e nuvolosi. Alle 6:00 del mattino m. erano state dispiegate squadre di pulizia e sorveglianza dei droni e finora non sono stati rilevati segni di contaminazione dell’acqua a lungo termine. I funzionari hanno esortato il pubblico a mantenere la calma e aspettare i risultati completi del laboratorio.

La fonte della narrazione

Il testo risulta tradotto da quello pubblicato il 23 giugno 2025 dalla pagina Facebook “EndTimes News“. Grazie a questo post, è possibile dedurre che lo scatto sarebbe stato realizzato la mattina di domenica 22 giugno 2025.

Quando e come “colorano” le cascate del Niagara

Le Cascate del Niagara vengono effettivamente “colorate” ogni sera, secondo programma, ma esclusivamente tramite giochi di luce, come documentato dai fotogrammi trasmessi dalla telecamera del sito EarthCam.

Secondo il programma, tra il 15 maggio e 31 luglio, il gioco di luci viene messo in atto dalle ore 20:30 alle 2 del mattino.

Considerando gli orari, risulta impossibile associare il presunto evento all’illuminazione programmata. La narrazione sui social indica infatti come orario d’inizio le 5:36 del mattino circa, del tutto incompatibile con l’attrazione luminosa prevista.

Immagine generata dall’Intelligenza Artificiale

Appare inoltre poco credibile che una scena simile, in un luogo così frequentato da numerosi visitatori, venga raccontata attraverso un’unica “prova fotografica”. L’area ripresa, inoltre, non somiglia a quella visibile tramite strumenti come Google Maps: mancano elementi distintivi come il Rainbow International Bridge sulla sinistra (evidenziato sotto in verde).

In effetti, l’ambiente ritratto nell’immagine non coincide con quello reale. Basterebbe osservare il percorso del fiume, che non corrisponde a quello delle vere Cascate del Niagara.

Tutti questi elementi portano a comprendere che l’immagine sia stata generata tramite l’Intelligenza Artificiale, la quale ha ricreato una scena combinando elementi realistici con altri inventati o non riproducendoli del tutto.

Conclusioni

L’immagine che mostrerebbe le Cascate del Niagara tinte di rosso risulta dunque falsa. Sulla base degli elementi disponibili, è chiaro che si tratti di un’opera generata artificialmente.

