Il principe Andrea fuori dalla Royal Family, i retroscena sui tentativi di William e Kate di cacciarlo. E sul caso Epstein «altra umiliazione» in arrivo

Una fonte rivela a «Closer» che «i principi di Galles avrebbero tracciato quella che i loro collaboratori chiamano in privato la linea definitiva: nessun ruolo reale, nessun finanziamento e nessuna futura apparizione pubblica per Andrew»

Il principe William e Kate Middleton avrebbero «serrato i ranghi» per allontanare definitivamente il duca di York principe Andrea e l’ex moglie Sarah Ferguson dalla Royal Family. E pare ci siano riusciti perché Prince Andrew, che ha già perso i gradi militari e il titolo di «Altezza reale» dopo la denuncia di Virginia Giuffre, vittima di abusi morta suicida lo scorso aprile, che lo ha accusato di violenze sessuali in un filone del caso Epstein, ha annunciato che rinuncerà al suo titolo reale a causa degli scandali che lo hanno travolto. Non solo, ora nuove rivelazioni minacciano Andrea e la allora consorte. Un libro di memorie postumo di Giuffre, in uscita il 21 ottobre, conterrebbe nuovi dettagli sul rapporto tra il principe, il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein e le orge a cui partecipavano. La rivista Closer citando una propria fonte ha parlato di un «capitolo che William e Kate temevano». «L’umiliazione di rivivere tutto questo sarebbe insopportabile. Vogliono che Andrew esca definitivamente di scena», aveva detto la fonte al tabloid inglese. «Insieme, i principi di Galles avrebbero tracciato quella che i loro collaboratori chiamano in privato la linea definitiva: nessun ruolo reale, nessun finanziamento e nessuna futura apparizione pubblica per Andrew».

Il coinvolgimento di Sarah Ferguson

Anche l’ex moglie di Andrew, Sarah Ferguson, si è ritrovata coinvolta nello scandalo, dopo che il mese scorso il Daily Mail ha pubblicato alcune email che lei ed Epstein si scambiarono nel 2011. In una di queste, la duchessa si rivolgeva direttamente al finanziere, definendolo il suo «amico fedele, generoso e supremo». Sul tema un portavoce di Ferguson ha affermato che l’email fu inviata a Epstein soltanto nel tentativo di placarlo dopo che aveva minacciato di citarla in giudizio per diffamazione. In una dichiarazione, il portavoce aveva aggiunto: «La duchessa ha espresso il suo rammarico per la sua associazione con Epstein molti anni fa e, come sempre, i suoi primi pensieri sono rivolti alle sue vittime».

Le indiscrezioni: il piano di William e la posizione di Re Carlo

La fonte che ha parlato con Closer aveva raccontato delle posizioni all’interno della Royal Family: «William non ha intenzione di permettere ad Andrew o Sarah di indebolire ulteriormente la monarchia. È determinato a mettere un punto su decenni di scandali, indipendentemente da quanto doloroso possa essere il costo personale». L’iniziativa della coppia erede al trono si sarebbe però scontrata con il sovrano, che sarebbe stato invece profondamente combattuto e più cauto: «Sa che la storia lo giudicherà in base a come tratterà Andrea. Ma la lealtà alla famiglia è nel suo Dna. È straziante. Charles si sente combattuto. Sa che Andrew ha disonorato la Corona, ma lo sente come un fratello. Il suo istinto di protezione è profondo», sarebbe stata la posizione di Re Carlo. «Quando si tratta di Andrew, Carlo è cauto, persino debole», aveva concluso la fonte.