«Brooklyn Beckham e Nicola Peltz pronti ad adottare un bimbo», l’indiscrezione dopo la rottura da David e Victoria: «Sanno di essere privilegiati»

Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz starebbero pianificando l’adozione di un bambino. A rivelarlo è una fonte vicina alla coppia al The Sun. «I due sono fermamente d’accordo, vogliono entrambi tanti figli e almeno uno adottato», dichiara l’informatore al giornale inglese. La notizia arriva in un clima di forte tensione in casa Beckham, dopo le accuse mosse dalla coppia contro l’ex calciatore e l’ex Spice Girl, prima per questioni finanziarie, poi per un presunto ballo «imbarazzante» di Victoria al matrimonio del figlio.

Perché vogliono adottare un bambino?

Un amico della coppia ha affermato che entrambi sono consapevoli «di provenire da una condizione di privilegio difficilmente immaginabile e sentono quindi il forte desiderio di restituire qualcosa, offrendo a un bambino o a un neonato in difficoltà la possibilità di avere una vita migliore». I due, a detta della fonte, ne avrebbero discusso a lungo. «Nicola ha perso molto peso per il suo ultimo film – prosegue ancora la fonte -, quindi una gravidanza al momento sembra improbabile. Brooklyn, però, nel suo comunicato ha parlato di figli, di “famiglia futura” e di “bambini futuri”: parole tutt’altro che casuali. David e Victoria sarebbero entusiasti all’idea di diventare nonni e, comprensibilmente, potrebbero essersi chiesti se Nicola potrà avere un figlio dopo la rottura. Essendo entrambi molto legati ai valori familiari, per loro sarebbe estremamente doloroso sapere di non avere alcun ruolo nella vita di un nipote», conclude l’informatore.

