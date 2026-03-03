Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
«Cristiano Ronaldo è scappato», la fuga da Riad dopo l'attacco iraniano. La rotta del jet privato: così ha messo in salvo la famiglia

03 Marzo 2026 - 13:08
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Il suo aereo era stato avvistato a Milano lo scorso 27 febbraio. Lo aveva usato la compagna Georgia Rodriguez, atterrata a Linate per la settimana della moda

Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l’Arabia Saudita dopo l’attacco con drone all’ambasciata statunitense a Riad, facendo rotta verso Madrid con la moglie Georgina Rodriguez e i cinque figli. Nessuna conferma ufficiale per ora da parte del portoghese, che gioca nell’Al Nassr per la Saudi League dal 2023. Ma la notizia, riportata dalla stampa britannica, ha iniziato a circolare nelle ore successive all’episodio, quarto giorno dall’offensiva congiunta di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, dopo che l’Iran ha già colpito basi americane in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti.

Gli altri big del calcio in fuga

Non è il solo nel mondo del calcio ad aver scelto di mettere in sicurezza la propria famiglia. nei giorni scorsi anche Danilo D’Ambrosio aveva raccontato la tensione vissuta a Dubai, Roberto Mancini, allenatore dell’Al Sadd in Qatar, si è trovato nella stessa situazione, mentre El Haddadi, attaccante marocchino-spagnolo dell’Esteghlal, ha percorso 16 ore in auto per uscire dall’Iran e raggiungere la Turchia, da dove ha poi preso un volo per la Spagna.

Il tracciamento su FlightRadar24

A dare ulteriore peso alle indiscrezioni c’è il tracciamento del jet privato indicato su FlightRadar24. Secondo i dati di tracciamento, il jet privato di Ronaldo, un Bombardier Global Express (sigla LX-GOL / SVW7B) acquistato nel 2024 per circa 70 milioni di euro, è decollato da Riad, ha sorvolato l’Egitto e il Mediterraneo ed è atterrato a Madrid-Barajas all’1.32. Il velivolo, che può ospitare fino a 19 passeggeri e ha autonomia sufficiente per voli intercontinentali, era già stato avvistato in precedenza a Milano, dove Georgina Rodriguez era arrivata per la settimana della moda. Resta aperta la questione principale: non è ancora confermato se Ronaldo, la moglie e i figli fossero effettivamente a bordo durante il volo da Riad.

