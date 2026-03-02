Guerra Stati Uniti-Israele-Iran, attaccata l’ambasciata Usa in Kuwait. Esplosioni a Dubai, Abu Dhabi e Doha

Sotto attacco anche Gerusalemme. Raid nell'Iran dell'ovest

Colonne di fumo si sono levate nei pressi dell’ambasciata statunitense in Kuwait. Lo riferiscono i media israeliani, mentre nelle ultime ore sono risuonate nel paese del Golfo le sirene antiaeree. Il presidente cipriota Nikos Christodoulides ha affermato che un attacco notturno si è verificato alla base britannica della RAF di Akrotiri. A causarlo un drone Shahed senza pilota, che ha provocato solo danni materiali lievi. Anche la città di Sanandaj, nell’ovest dell’Iran a maggioranza curda, è stata colpita da un attacco missilistico. Esplosioni sono state avvertite negli ultimi minuti a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Lo riferiscono i media locali e i giornalisti sul posto dell’agenzia francese Afp. Il Bahrein annuncia un morto negli attacchi iraniani.

I tre morti

Almeno tre persone sono state uccise questa mattina nell’ovest dell’Iran, al terzo giorno del conflitto con gli Usa e Israele. Gli edifici residenziali nella città occidentale di Sanandaj sono stati colpiti da attacchi aerei, secondo il governatore Gharib Sajjadi, citato dall’agenzia di stampa ufficiale IRNA. La stessa fonte ha affermato che «tre persone sono state uccise e diverse altre sono rimaste ferite negli attacchi», sottolineando che il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare. Dopo Abu Dhabi, forti esplosioni sono state udite nelle città di Dubai, Doha e Manama, nel terzo giorno consecutivo di attacchi iraniani contro i paesi vicini del Golfo.

Il caccia

Intanto un caccia F-35 americano sarebbe stato abbattuto sui cieli del Kuwait. Lo riportano diversi media, fra cui l’agenzia iraniana Tasnim. Secondo l’agenzia, e come testimonierebbero diversi filmati circolati in rete, i due piloti sono eiettati dal jet e sono in salvo.