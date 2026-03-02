Quanto ha pagato il ministro Crosetto per tornare da Dubai: «Le polemiche? Non meritano il mio servizio»

Il ministro: «Ero lì perché le informazioni disponibili non lasciavano presagire l'attacco». Gli incontri della sera prima del raid e la tariffa per viaggiare sul Gulfstream G550 dell'Aeronautica

Quanto ha pagato Guido Crosetto per tornare a Dubai con l’aereo militare? E soprattutto, che ci faceva il ministro della Difesa italiano negli Emirati Arabi Uniti mentre Stati Uniti e Israele attaccavano l’Iran? Oggi lui in un’intervista a Repubblica dice che era in missione istituzionale. Sostiene anche di essere partito «perché le informazioni disponibili non lasciavano presagire una tale accelerazione». Poi, sulla richiesta di dimissioni da parte dell’opposizione: «Sono preoccupati della mia salute, ma poi fanno polemiche inventate. Non meritano la fatica che ho dedicato al servizio della nazione in questi anni. Lo dico con sofferenza, ma è così».

Il bonifico da 5 mila euro

Il ministro ha fatto tappa a Mascate in Oman per poi tornare in Italia. Sul suo profilo X ha spiegato di aver «bonificato al Comando del 31esimo stormo di Ciampino un importo triplo (per mia scelta) rispetto a quello che prevede la tariffa» per viaggiare come ospiti a bordo del Gulfstream G550 dell’Aeronautica militare. «In modo tale da togliere anche la possibilità di attaccarmi dicendo che sono tornato usando un volo di Stato», ha aggiunto. Il Fatto Quotidiano rivela che Crosetto ha pagato cinquemila euro per una tratta che di solito ne costa 1.500. Quindi più del triplo. A Dubai invece la sera di venerdì 27 febbraio (qualche ora prima dell’attacco) è andato a cena con l’ambasciatore italiano negli Emirati Lorenzo Fanara.

L’intervista a Repubblica

Nell’intervista rilasciata a Repubblica, unico giornale italiano con cui parla, Crosetto risponde prima alla domanda se i missili balistici italiani a medio raggio possono colpire l’Italia: «Le capacità balistiche iraniane sono certamente state ridotte dai recenti attacchi e da quelli del giugno scorso e non si conoscono con esattezza le sue attuali capacità operative. La risposta iraniana si è finora concentrata contro gli Stati del Golfo e Israele. D’altro canto, però, esiste un problema generale: l’Ue deve dotarsi di una credibile capacità di difesa contro minacce missilistiche, che potrebbero arrivare non solo dall’Iran, ma magari un domani da altri paesi».

Crosetto, gli Stati Uniti e l’Italia

Sul mancato avviso da Washington, il ministro della Difesa sostiene: «Ci hanno avvisato quando hanno avvisato gli altri, ad attacco in corso. Il contatto con gli Stati Uniti è costante anche in queste ore». Poi la rivelazione sul suo viaggio: «Sono venuto perché le informazioni disponibili non lasciavano presagire una tale accelerazione. E quando ho capito che — a differenza di altre volte — ci sarebbe potuto essere anche un attacco agli Emirati Arabi Uniti, ho deciso di portare a casa la mia famiglia. Dovevano partire la mattina (e quindi saremmo arrivati tranquillamente), ma per un mio impegno istituzionale ad Abu Dhabi abbiamo preso il volo del pomeriggio. Il fatto di trovarsi bloccato non è una cosa su cui fare polemica soprattutto perché la reazione che ha colpito Dubai non era stata ipotizzata da nessuno come conseguenza immediata».

«Non sono andato di nascosto»

Sul fatto che servizi e governo non sapessero, replica: «Io non sono andato di nascosto, ma essendo una questione familiare non ho voluto scorte, né codazzi e ho usato una compagnia aerea civile. Cosa che faccio da tre anni sempre. Anche quando avevo sulla testa una taglia Wagner. Nulla di segreto. Secondo me è un esempio semmai virtuoso. Per il resto non penso che l’opposizione sia preoccupata dei miei rischi personali, ma solo alle polemiche e infatti chiede dimissioni. Per cosa? Perché l’Iran ha attaccato Dubai? Sono preoccupati della mia salute, ma poi fanno polemiche inventate. Non meritano la fatica che ho dedicato al servizio della nazione in questi anni. Lo dico con sofferenza, ma è così».