Vannacci: «Salvate il soldato Crosetto, l’unico a trovarsi in zona di combattimento contro la sua volontà» – Il video

01 Marzo 2026 - 15:34 Stefania Carboni
L'europarlamentare contro il ministro della Difesa: «Il cosiddetto alleato a stelle e strisce si è guardato bene dall'avvisarlo che stavano per scatenare una guerra»

«Salvate il soldato Crosetto». Inizia così l’invettiva dell’europarlamentare (ex Lega) Roberto Vannacci contro il ministro della Difesa Guido Crosetto, reo di esser rimasto bloccato a Dubai sotto i bombardamenti tra Israele-Usa e Iran e ora di rientro con volo militare.

«In bocca al lupo ai nostri soldati»

«L’unico che è in grado di trovarsi in zona di combattimento indipendentemente dalla sua volontà», ironizza Vannacci. «Anche perché il cosiddetto alleato a stelle e strisce si è guardato bene dall’avvisarlo che stavano per scatenare una guerra». «In bocca al lupo ai nostri soldati», chiude.

