Iran, primi segni di rivolta: a Galleh Dar rovesciata la statua dell’ayatollah Khomeini – Il video

01 Marzo 2026 - 14:02 Stefania Carboni
A Galleh Dar preso di mira un monumento e dato alle fiamme. Non è il primo episodio di ribellione in queste ore

Mentre gli attacchi di Israele e Usa continuano verso Teheran nelle strade iraniane iniziano a comparire le prime proteste antigovernative. A Galleh Dar è stato rovesciato un monumento dedicato al fondatore della Repubblica islamica, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, mentre le fiamme si alzavano dalla rotonda e gli astanti applaudivano. La morte di Khamenei ha messo in luce una profonda frattura nel paese, con la scomparsa improvvisa, sotto i raid, dell’uomo che ha governato per 36 anni.

I dissidenti in esilio

«La morte di Khamenei è la morte della tirannia religiosa e la fine del regime del Velayat e Faqih. È giunto il momento di instaurare la libertà e la sovranità del popolo iraniano». Lo afferma Maryam Rajavi, Presidente eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (Cnri), organizzazione che raccoglie una vasta coalizione politica di opposizione al regime. «Sulla base del Piano in dieci punti per il trasferimento della sovranità al popolo dell’Iran – prosegue -, il Cnri ha annunciato la formazione di un governo provvisorio. Il precedente dell’annuncio di un governo provvisorio risale all’ottobre 1981. Come il popolo iraniano ha dimostrato durante la rivolta di gennaio, aspira a un futuro fondato su una repubblica democratica e respinge sia i mullah tirannici sia lo Scià dittatore».

