Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
ESTERIAlì KhameneiBombardamentiIranIsraeleTvUSAVideo

La reazione alla Tv israeliana per la morte di Khamenei – Il video

01 Marzo 2026 - 11:56 Giulia Norvegno
embed

Se alla Tv di Stato iraniana si piange a dirotto per l’uccisione di Ali Khamenei, di tutt’altro tenore è la reazione su alcuni canali della televisione israeliana. Dopo l’annuncio della morte della Guida suprema iraniana, a Channel 14 in Israele hanno aperto una trasmissione con canti e balli.

A festeggiare senza freni davanti alle telecamere c’era Yinon Magal, già parlamentare della Knesset per The Jewish Home, forza politica conservatrice di centrodestra. Su Channel 14 conduce il talk The Patriots, proprio quello aperto ieri con canti e balli per la morte di Khamenei.

@c14news

"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר": ינון מגל ופאנל הפטריוטים פותחים את התוכנית בשירה וריקודים

♬ original sound – C14
Articoli di ESTERI più letti
1.

Dubai sotto attacco, l’hotel pieno di turisti in fiamme e le esplosioni sull’isola artificiale Palm Jumeirah: i sospetti sui droni iraniani – Il video

2.

Trump annuncia: «L’Ayatollah Khamenei è morto». Il corpo della Guida suprema recuperato tra le macerie dopo il raid Usa-Israele

3.

Guerra Usa-Israele-Iran, il ministro Crosetto bloccato a Dubai: «Era andato a riprendere la famiglia»

4.

Usa e Israele attaccano l’Iran: «Oltre 200 morti». La rappresaglia di Teheran: pioggia di missili su Tel Aviv, in fiamme auto e palazzi – Il video

5.

L’ex dj che ha venduto pezzi di ricambio taroccati di aerei alle compagnie di tutto il mondo