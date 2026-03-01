La reazione alla Tv israeliana per la morte di Khamenei – Il video

Se alla Tv di Stato iraniana si piange a dirotto per l’uccisione di Ali Khamenei, di tutt’altro tenore è la reazione su alcuni canali della televisione israeliana. Dopo l’annuncio della morte della Guida suprema iraniana, a Channel 14 in Israele hanno aperto una trasmissione con canti e balli.

A festeggiare senza freni davanti alle telecamere c’era Yinon Magal, già parlamentare della Knesset per The Jewish Home, forza politica conservatrice di centrodestra. Su Channel 14 conduce il talk The Patriots, proprio quello aperto ieri con canti e balli per la morte di Khamenei.