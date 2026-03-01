Crisi Iran, Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare. «Da solo, la mia famiglia è rimasta a Dubai»

L'annuncio del ministro su X. Oltre ai tanti italiani, è bloccato negli Emirati Arabi anche il questore di Roma Roberto Massucci

Il ministro della difesa Guido Crosetto sta rientrando in Italia dagli Emirati Arabi con un aereo militare. Il ministro era rimasto bloccato a Dubai dopo l’attacco all’Iran. Così come lo sono al momento anche tanti italiani, residenti o meri turisti colpevoli di aver scelto lo scalo aereo sbagliato.

Sto rientrando in italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all’estero.

Rientrerò come ovvio da solo, per evitare l’esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali… — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 1, 2026

«Ho pagato il volo, il triplo»

«Sto rientrando in italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all’estero. Rientrerò come ovvio da solo, per evitare l’esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio. Lo farò ovviamente con un aereo militare, e lascerò qui la mia famiglia (che comprende la scelta), dopo essermi sincerato che per loro, come per gli altri cittadini italiani e stranieri, non ci siano rischi rilevanti se non quelli di nefasta casualità. Continuo a lavorare, per loro come per altri, per trovare una soluzione veloce e sicura a totale supporto dell’unità di crisi della Farnesina. Rientrerò utilizzando un volo militare ma dopo aver bonificato (un’ora fa) al Comando del 31esimo stormo di Ciampino un importo triplo ( per mia scelta) rispetto a quello che prevede la tariffa per gli ospiti dei voli di Stato, in modo tale da togliere anche la possibilità di attaccarmi dicendo che sono tornato usando un volo di Stato». Ha scritto su X il ministro della Difesa.

Anche il questore di Roma Roberto Massucci bloccato a Dubai

Il questore di Roma Roberto Massucci è rimasto anche lui bloccato a Dubai a causa degli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran e della risposta di Teheran. Il questore, secondo quanto si apprende da fonti del suo ufficio, si trovava in viaggio negli Emirati Arabi per motivi personali e non ha corso nessun rischio. È costantemente rimasto in contatto con la Capitale e rientrerà a Roma appena la situazione tornerà tranquilla.