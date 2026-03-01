Giordania, il video dei passanti che tentano di spegnere i resti del missile tra le strade del centro di Irbid
Le immagini dal centro della città giordana. I passanti tentano di spegnere i piccoli focolai tra i rottami dell'ordigno iraniano, mentre i più piccoli si avvicinano incuriositi ai resti ancora caldi
Le immagini provenienti dal Medio Oriente mostrano non solo il panico e il suono delle sirene, ma anche lo sconcerto di chi si ritrova la guerra sotto casa. Un nuovo video documenta la caduta di detriti di un missile nel cuore di Irbid, la seconda città della Giordania.
Le immagini mostrano i resti metallici dell’ordigno, ancora avvolti dalle fiamme, al centro della carreggiata in centro città. Alcuni residenti, con un estintore, tentano di placare il fuoco che sprigiona dai rottami, mentre altri camminano intorno increduli per quanto accaduto. Il video mostra alcuni bambini che, spinti dalla curiosità, si avvicinano al metallo fumante per osservare i resti di quello che poco prima era un pericolosissimo missile.
