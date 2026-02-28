L’aeroporto di Dubai centrato da un drone iraniano: diversi feriti, evacuato lo scalo – Il video

Per la società Dubai Airports «una zona destinata ai passeggeri ha subito danni di lieve entità»

Attacco all’aeroporto di Dubai. Un drone iraniano, lanciato dopo l’attacco Usa e Israele contro la Repubblica islamica, ha colpito lo scalo della città negli Emirati Arabi Uniti, rendendo necessaria l’evacuazione delle persone presenti e la sospensione dei voli. La struttura ha riportato danni e quattro dipendenti sono rimasti feriti, riferisce Reuters. «Una zona destinata ai passeggeri del Dubai International ha riportato danni di lieve entità a seguito di un incidente, prontamente contenuto», ha reso noto Dubai Airports in un comunicato pubblicato su X, precisando che «grazie ai piani di emergenza già attivati, la maggior parte dei terminal era stata precedentemente evacuata dai passeggeri».

Crosetto bloccato a Dubai diventa un caso politico

A Dubai anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rimasto bloccato con la propria famiglia in attesa che riaprano i voli momentaneamente sospesi per fare ritorno in Italia. Il ministro era partito venerdì da Roma con un volo civile per andare a prendere i familiari ma l’improvvisa escalation militare ha lasciato a terra tutti i voli di linea. Una vicenda su cui M5s va all’attacco. Il ministro rimasto a Dubai «è la riprova della marginalità del governo. La centralità dell’esecutivo a livello internazionale esiste solo nel fantastico mondo fatato di Meloni. La triste verità è che mai come ora l’Italia si trova in posizione di totale marginalità internazionale», affermano i pentastellati.

Parole che provocano la reazione del governo con Fratelli d’Italia. «I parlamentari 5 Stelle, invece di auspicare il veloce rientro in Italia in sicurezza i Crosetto, come si dovrebbe sperare per qualunque cittadino e compatriota, ne approfittano per attaccare il governo inventandosi una sorta di marginalità internazionale, in perfetto stile pentastellato. Chapeau, d’altronde cosa ci si poteva aspettare da chi è abituato quotidianamente a mancare di rispetto agli altri anche negli interventi parlamentari», dichiara il deputato Mauro Malaguti.



