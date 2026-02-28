Iran, esplode la gioia in strada e dalle finestre dopo la notizia della morte di Khamenei – I video

I video che circolano sui social mostrano scene di esultanza a Teheran, con centinaia di iraniani che applaudono e gridano di gioia

Dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele e la notizia della morte della Guida Suprema, Ali Khamenei, le persone sono scese per le strade della principali città del Paese. I video che circolano sui social mostrano scene di esultanza a Teheran, con centinaia di iraniani che, dai balconi e dalle finestre, hanno applaudito e gridato di gioia: «Questa è l’ultima battaglia». L’uccisione dell’Ayatollah supremo, da sempre simbolo di repressione e del potere assoluto della Repubblica islamica, ha scatenato un’ondata di esultanza tra gli iraniani.

La residenza di Khamenei, come documentato dalle immagini del New York Times, è stata completamente distrutta durante il massiccio attacco, che ha causato numerose vittime e gravi distruzioni in diverse città iraniane e che ha innescato la reazione di Teheran, con il lancio di missili e droni diretti verso Israele e verso basi statunitensi presenti in vari Paesi del Golfo Persico, tra cui Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Kuwait.

La notizia della sua morte è stata inizialmente riportata dai media israeliani, che hanno affermato che il corpo del leader iraniano sarebbe stato recuperato tra le macerie. La conferma è arrivata successivamente anche da Iran International, testata vicina all’opposizione iraniana. Anche Donald Trump, informato da Israele, ha accreditato la versione, ma i media di regime continuano a smentire la notizia. Ma la gente per le strade del Paese sembra aver già capito a quale versione credere.

