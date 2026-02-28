«Ali Khamenei è morto», l’annuncio dei media israeliani. Teheran nega: «Per quanto ne sappiamo, è ancora vivo»

La guida suprema potrebbe essere stata uccisa nell'attacco di Usa e Israele contro l'Iran, ma secondo il ministro degli Esteri iraniano sarebbe ancora in vita

L’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran potrebbe aver portato all’uccisione di Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica Islamica. «Rimarremmo scioccati se Khamenei apparisse in diretta. Secondo la nostra valutazione, non è più tra noi, ma stiamo aspettando una conferma definitiva», ha riportato un alto funzionario di Tel Aviv, citato da Channel 12. Anche Reuters, che cita tre fonti anonime, dà per probabile la morte di Khamenei. Secondo il Ministro degli Esteri del Paese, invece, Khamenei sarebbe ancora in vita «per quanto ne so». Lo ha dichiarato in un’intervista esclusiva rilasciata a NBC News. Parlando in diretta dopo gli attacchi congiunti condotti da Stati Uniti e Israele, Abbas Araghchi ha confermato la morte di due comandanti, precisando tuttavia che gli alti funzionari del regime sono sopravvissuti. Araghchi ha inoltre criticato gli Stati Uniti e Israele per aver sferrato l’attacco nonostante i negoziati sul nucleare fossero ancora in corso.

I missili sulla sua residenza

Secondo l’emittente israeliana Channel 12, che cita fonti anonime, la residenza di Khamenei è stata completamente distrutta. Il New York Times ha confermato la notizia, rilasciando immagini satellitari che mostrano danni importanti al compound con il crollo di alcune strutture. Non è chiaro se la Guida Suprema si trovasse nell’edificio al momento dell’attacco. Una fonte iraniana ha precisato che Khamenei non era a Teheran ed era stato trasferito «in una località sicura». Il leader iraniano non è apparso in pubblico nei giorni scorsi. Secondo Channel 12, «tutti i principali leader iraniani sono stati presi di mira negli attacchi di oggi».

«Danni estremamente significativi» ai vertici del regime iraniano

Pochi minuti prima, Channel 12 aveva riferito che, secondo le valutazioni israeliane, Khamenei fosse «quantomeno ferito». Tale ipotesi non si baserebbe unicamente su immagini satellitari che mostrano il complesso presidenziale raso al suolo, bensì su informazioni provenienti da fonti riservate. Sarebbe inoltre previsto un discorso di Khamenei a breve ma lo stesso canale televisivo suggerisce che, in tal caso, il messaggio potrebbe essere stato registrato in precedenza. Channel 12 riferisce anche che gli attacchi di oggi hanno causato «danni estremamente significativi» ai vertici del regime iraniano e ai suoi comandanti militari. Allo stesso tempo, la TV di Stato israeliana Kan afferma che «non ci sono contatti» con Khamenei e che le sue condizioni di salute restano sconosciute.

Foto copertina: EPA | Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, in una foto del 17 febbraio 2026