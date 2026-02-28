Crisi Usa-Iran,Meloni convoca ministri e 007: «Vicini agli iraniani coraggiosi che chiedono diritti». Tajani: «Non c’è da essere ottimisti»

La nota di Palazzo Chigi dopo l'attacco congiunto di Usa e Israele contro la Repubblica Islamica: «Siamo in contatto con alleati e leader della regione»

Il governo italiano si è riunito in un vertice telefonico straordinario dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Alla chiamata hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell’Intelligence. La presidente del Consiglio, si legge in una nota di Palazzo Chigi, «si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire dalle prossime ore per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni».

La nota di Palazzo Chigi

Nel corso della conversazione, continua la nota di Palazzo Chigi, «è stata analizzata la situazione nel suo complesso, a partire dalla sicurezza dei cittadini italiani presenti in Medio Oriente». Il governo italiano «invita tutti i connazionali alla massima prudenza e a seguire con attenzione le indicazioni fornite dalle Ambasciate d’Italia nella regione e dalla Farnesina. In questo momento particolarmente difficile, l’Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua a richiedere il rispetto dei suoi diritti civili e politici».

Innalzata l’attenzione a Roma su ambasciate e ghetto

Dalle prime ore del mattino di sabato, è stata innalzata l’attenzione su tutte le manifestazioni e gli obiettivi sensibili a Roma, come le sedi delle ambasciate e il Ghetto ebraico.

Salvini: «La via diplomatica è sempre preferibile»

Il primo esponente di governo a commentare l’attacco contro l’Iran è Matteo Salvini, che parlando a un gazebo della Lega a Milano dice: «Abbiamo appena fatto una call come governo, è chiaro che la via diplomatica è sempre la preferibile». Il leader del Carroccio aggiunge: «Se c’è da parte degli Stati Uniti la certezza che il regime islamista iraniano si stia avvicinando alla bomba atomica, hanno ritenuto di intervenire. Noi seguiamo la vicenda e ci occupiamo e preoccupiamo di tutelare i civili a partire dagli italiani che sono in Iran. A quanto mi risulta, siamo stati avvertiti ad attacco cominciato».

Tajani: «Pronti a evacuare gli italiani in Iran»

In un’intervista a SkyTg24, Tajani ha definito la situazione «molto preoccupante» e ha detto che il governo è pronto «all’evacuazione degli italiani che volessero farlo, come abbiamo fatto in occasione della guerra di qualche mese fa». L’Italia, ricorda il vicepremier, ha già ridotto al minimo da alcune settimane la presenza diplomatica a Teheran. «Seguiamo minuto per minuto l’evolversi della situazione. Già da qualche giorno avevamo invitato gli italiani ad abbandonare il Paese, cosa che era stata fatta dai turisti e lavoratori. Sono rimasti solo gli italiani che vivono là, sposati con cittadini italiani. Siamo pronti all’evacuazione», ha precisato il titolare della Farnesina. E poi ha chiosato: «La reazione iraniana sembra già pronta quindi non c’è da essere troppo ottimisti in questo momento».

