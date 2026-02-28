Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
ESTERIBombardamentiDonald TrumpEsplosioniIranIsraeleMissiliUSAVideo

Il video di Trump sull’attacco di Usa e Israele all’Iran: «L’ora della libertà è vicina»

28 Febbraio 2026 - 09:05 Alba Romano
embed
donald trump attacco iran video
donald trump attacco iran video
Il presidente ai pasdaran: deponete le armi, avrete l'amnistia

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato in un video su Truth che gli Stati Uniti hanno avviato «importanti operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano, un gruppo feroce di persone molto dure e terribili». Trump ha invitato i pasdaran a distruggere le armi per avere l’amnistia: «L’ora della libertà è vicina». Il presidente ha detto che Teheran non avrà mai il nucleare.

Il presidente ha esortato il popolo iraniano a «prendere il controllo del proprio governo» una volta completata l’azione militare. «Questa sarà probabilmente la vostra unica possibilità per generazioni. Per molti anni avete chiesto aiuto all’America, ma non l’avete ottenuto. Nessun presidente era disposto a afre quello che sono disposto a fare io stasera. Ora avete un presidente che vi dà ciò che volete, quindi vediamo come rispondete», ha aggiunto il presidente americano.

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’ex dj che ha venduto pezzi di ricambio taroccati di aerei alle compagnie di tutto il mondo

2.

La famiglia di Francesca Albanese fa causa a Trump, le accuse del marito e il figlio sui “veri” motivi delle sanzioni

3.

Arriva l’ascensore ma la cabina non c’è: il golfista Pavan cade e finisce in ospedale in Sudafrica

4.

I terroristi e le accuse reciproche: cosa c’è dietro la guerra tra Afghanistan e Pakistan

5.

Caso Epstein, Bill Clinton: «Non avevo idea dei suoi crimini». I dem incalzano Trump: «Tiri fuori le palle e venga anche lui a testimoniare»

leggi anche
iran usa
ESTERI

Iran, Trump non è contento dei negoziati ma precisa: «Attaccarli rovescerebbe il regime? Nessuno lo sa. Ancora non ho deciso»

Di Stefania Carboni
FACT-CHECKING

Questa foto non mostra tombe preparate per i soldati americani a Teheran

Di Fabio Verrecchia
ATTUALITÀ

Nel Ramadan 2026 arrivano la pizza e l’intelligenza artificiale. E il blocco delle esportazioni iraniane cambia la rotta dei datteri

Di Roberta Brodini