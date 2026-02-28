Il video di Trump sull’attacco di Usa e Israele all’Iran: «L’ora della libertà è vicina»

Il presidente ai pasdaran: deponete le armi, avrete l'amnistia

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato in un video su Truth che gli Stati Uniti hanno avviato «importanti operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano, un gruppo feroce di persone molto dure e terribili». Trump ha invitato i pasdaran a distruggere le armi per avere l’amnistia: «L’ora della libertà è vicina». Il presidente ha detto che Teheran non avrà mai il nucleare.

Il presidente ha esortato il popolo iraniano a «prendere il controllo del proprio governo» una volta completata l’azione militare. «Questa sarà probabilmente la vostra unica possibilità per generazioni. Per molti anni avete chiesto aiuto all’America, ma non l’avete ottenuto. Nessun presidente era disposto a afre quello che sono disposto a fare io stasera. Ora avete un presidente che vi dà ciò che volete, quindi vediamo come rispondete», ha aggiunto il presidente americano.